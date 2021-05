Žibant Weemsui, Krapikas tapo Kinijos lygos čempionu

Va Krapas kaip juda. O ka Pablas per tuos metus nuo tos pirmos parodijos bronzos pasieke? Eile apsisikimu tiek su LT rinktine tiek su rytu tiek su hapoeliu ir is visur isvytas kaip brisius :-D Uzdave gera tona Krapikas savo laiku tolimesniai Adomaicio karjerai :-D Po siai dienai turbut naktimis prabunda ispiltas salto prakaito ir su vaizdiniais is tos legendines pusfinalio serijos kai prapyle su geresne komanda ir dar pirmaudamas serijoje 1-0.