Dominavęs Zionas garantavo „Pelicans“ pergalę per ispano išplėštą pratęsimą

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Puolime kamuolį sugriebęs Willy Hernangomezas išplėšė Naujojo Orleano „Pelicans“ (29-35) komandai pratęsimą, kuriame iniciatyvą prisiėmė jau iki tol po krepšiu dominavęs Zionas Williamsonas.

Rungtynių žaidėjas EFF 39 Zion Williamson Taškai 37 Taiklumas 14-17 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 8

Klubo talentas per pridėtą laiką pelnė 7 iš 37 savo taškų bei Stano Van Gundy kariauna svečiuose 140:136 (38:30, 27:35, 33:32, 25:26, 17:13) pranoko Minesotos „Timberwolves“ (20-45).

Po Hernangomezo dvitaškio šeimininkai turėjo 21,9 sekundės atsakymui, bet D'Angelo Russellas netaikliai atakavo iš toli.

„Pelicans“ pratęsimą atidarė Ericas Bledsoe, kuris įmetė penkis taškus ir svečiai buvo priekyje – 130:127. Po to Williamsonas pridėjo dar penkis taškus be atsako ir Van Gundy auklėtiniai atitrūko 135:129.

Lonzo Ballo taiklios baudos įtvirtino pergalę 140:133.

20-metis Williamsonas per 42 minutes įmetė 14 iš 17 dvitaškių, 9 iš 15 baudų, sugriebė 9 kamuolius, išdalino 8 rezultatyvius perdavimus, bet 7 sykius suklydo.

Karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekęs Ballas pelnė 33 taškus (2/4 dvit., 8/17 trit., 5/6 baud.). 8 pataikyti tritaškiai – pakartotas geriausias asmeninis rodiklis.

Gynėjas taip pat atkovojo 11 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir 5 kartus suklydo.

„Pelicans“ didvyriu pagrindinio laiko pabaigoje tapęs Willy Hernangomezas per 27 minutes įmetė 12 taškų (4/7 dvit., 4/4 baud.) ir atkovojo 12 kamuolių.

„Timberwolves“ atstovaujantis jo brolis Juanas žaidė 21 minutę, pelnė 14 taškų (2/5 dvit., 3/8 trit., 1/2 baud.), sugriebė 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Karlas-Anthony Townsas iki pratęsimo pabaigos likus dviem minutėms užsidirbo šeštą pražangą stabdydamas Williamsoną ir visam sėdo ant suolo.

Minesotos komandos žvaigždė surinko 28 taškus (4/10 dvit., 4/9 trit., 8/8 baud.) ir 14 atkovotų kamuolių.

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 29 (7/14 dvit., 2/7 trit., 9/11 baud., 9 atk. kam., 6 rez. perd., 6 kld.), Karlas-Anthony Townsas 28 (4/10 dvit., 4/9 trit., 8/8 baud., 14 atk. kam., 3 per. kam., 4 kld., 27 naud.), D'Angelo Russellas (7/10 dvit., 1/12 trit., 11 rez. perd., 4 kld.), Nazas Reidas (4/7 dvit., 3/6 trit., 5 atk. kam.) po 17, Juanas Hernangomezas 14 (3/8 trit.), Ricky Rubio 11 (7 rez. perd., 6 per. kam.), Jarredas Vanderbiltas 9 (4/4 dvit., 8 atk. kam., 2 blok.).



„Pelicans“: Zionas Williamsonas 37 (14/17 dvit., 9/15 baud., 9 atk. kam., 8 rez. perd., 7 kld., 39 naud.), Lonzo Ballas 33 (8/17 trit., 5/6 baud., 11 atk. kam., 8 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld., 37 naud.), Ericas Bledsoe 16 (4/4 dvit., 2/6 trit.), Brandonas Ingramas 14 (2/10 dvit., 2/7 trit., 4/8 baud., 6 rez. perd., 4 kld.), Jaxsonas Hayesas 13 (4/6 dvit., 5/5 baud., 6 atk. kam.), Willy Hernangomezas 12 (4/7 dvit., 12 atk. kam.).