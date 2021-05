Neeilinė drama: Simono tolimas šūvis atnešė „Anadolu Efes” bilietą į Eurolygos finalo ketvertą

kasioguru

del Efeso zaidimo stiliaus ir pernai nuplaukusio sanso laimet Eurolyga norejosi, kad siemet jie laimetu, bet po sitos serijos, kai pries toki pabyrejusi Reala laimejo tik per fuksini trajaka, visos simpatijos dingo. neverti jie titulo. ir jei nei vienas is underdogu nepateks i final4, vienintele komanda verta titulo liks Caskas, kad ir kaip to nesinoretu pripazint, nes lygii kaip Efesas, nei Brca, nei Armani neverti cempionu vardo.