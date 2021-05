Sabonis buvo arti trigubo dublio, bet „Pacers“ kapituliavo savo aikštėje

Nuotr.: AP – Scanpix

Nepaisant sėkmingai rungtyniaujančio Domanto Sabonio, Indianos „Pacers“ (30-35) komandai toliau nepavyksta grįžti į pergalingą kelią.

Rungtynių žaidėjas EFF 34 Delon Wright Taškai 23 Taiklumas 8-14 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 6

Lietuvos rinktinės puolėjas liko per du žingsnius nuo trigubo dublio, tačiau Indianapolio ekipa savo aikštėje 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19) neprilygo Sakramento „Kings“ (29-37) ir patyrė ketvirtą nesėkmę per paskutiniąsias penkerias rungtynes.

Ketvirtąsyk laimėjusi „Kings“ šiuo metu Vakarų konferencijoje rikiuojasi dvylikta bei vis dar išsaugo šansus patekti į atkrintamąsias.

Nuo papildomos serijos dėl atkrintamųjų juos skiria dvi pergalės – dešimtoje vietoje esančios San Antonijaus „Spurs“ sąskaitoje yra 31 pergalė.

Sabonis per 37 minutes įmetė 17 taškų (7/8 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.), atkovojo 13 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus suklydo ir 2 sykius prasižengė.

Antrojo kėlinio viduryje į priekį išsiveržusi „Kings“ pirmavo visą likusią rungtynių dalį.

Osha Brissettui įmetus iš toli trečiajame ketvirtyje, „Pacers“ atsilikimas siekė 11 taškų – 56:67, bet tada šeimininkai beveik pusšeštos minutės nepelnė taškų.

Šia atkarpa pasinaudojusi „Kings“ smogė spurtuodama 13:0 ir pradėjo triuškinti Nate'o Bjorkgreno auklėtinius – 80:56.

„Kings“ gretose spindėjo sezono pasirodymą surengęs Marvinas Bagley, kuris per 35 minutes pelnė 31 tašką (13/21 dvit., 0/1 trit., 5/8 baud.) ir sugriebė 12 kamuolių.

Tuo metu Delonas Wrightas demonstravo universalumą: jo sąskaitoje – 23 taškai, 7 atkovoti ir 6 perimti kamuoliai bei 6 rezultatyvūs perdavimai.

Abi komandos vertėsi be eilės žaidėjų. „Pacers“ neturėjo Myleso Turnerio ir T.J. Warreno – abu patyrę kojos traumas, Jeremy Lambo ir Edmondo Sumnerio – abu kamuoja kelio skausmai, Malcolmas Brogdonas nežaidė dėl pakinklinės sausgyslės problemų, o JaKarras Sampsonas – dėl smegenų sutrenkimo.

„Kings“ verčiasi be De'Arono Foxo (COVID-19 protokolas), Tyrese'o Haliburtono (kelio trauma), Roberto Woodardo (nugara), Harrisono Barneso (petys) ir Chimezie Metu (nugara).

„Pacers“: Domantas Sabonis 17 (7/8 dvit., 13 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld., 32 naud.), Carisas LeVertas 14 (3/15 dvit., 2/3 trit.), Dougas McDermottas (5 atk. kam.), T.J. McConnellis (5/9 dvit., 7 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Kelanas Martinas (4/6 dvit., 6 atk. kam.) po 11, Oshae Brissettas , Justinas Holiday (2/5 trit., 3 blok.) po 8.



„Kings“: Marvinas Bagley 31 (13/21 dvit., 5/8 baud., 12 atk. kam., 29 naud.), Delonas Wrightas 23 (5/9 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 6 per. kam., 34 naud.), Buddy Hieldas 16 (4/11 trit., 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Richaunas Holmesas 12 (6/11 dvit., 2 blok.), Terence'as Davisas 10 (1/8 trit., 6 atk. kam., 2 blok.), Moe Harklessas 8 (4/6 dvit., 5 atk. kam., 3 per. kam.).