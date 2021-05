Manto Šerniaus magija – kaip ketvirčio milijono komanda finišavo LKL penketuke?

Nuotr.: BNS

Praėjusių metų gegužės mėnesį su Prienų „CBet“ klubo direktoriumi Adomu Kubiliumi susitikęs treneris Mantas Šernius sužinojo apie kuklią naujojo sezono finansinę eilutę – krepšininkų algoms skirta vos 250 tūkst. eurų.

Tai buvo kone minimalus skaičius, kadangi mažiausias LKL klubo biudžetas šį sezoną visoms išlaidoms turėjo siekti bent 400 tūkst. eurų.

37-erių Šernius su vienu mažiausių biudžetų LKL turėjo gerokai pasukti galvą, kaip komplektuoti komandą, o iš pradžių šią sumą galvoje paskirstė į dvi dalis. Viena – penkiems pagrindiniams krepšininkams, kita – penkiems atsarginiams žaidėjams.

Iš pradžių „CBet“ klubas Prienuose surengė krepšininkų stovyklą, kurioje dalyvavo daugiausia žaidėjai iš Nacionalinės krepšinio lygos, o iš jų buvo atsirinkti labiausiai patikę. Vėliau prasidėjo derybos su pagal piniginės storį atsirinktais geidžiamiausiais krepšininkais.

Praėjo beveik vieneri metai ir dabar ši ketvirčio milijono eurų komanda LKL likus dvejoms rungtynėms iki reguliariojo sezono pabaigos jau užsitikrino penktąją poziciją (14-20).

Tai – geriausias „CBet“ rezultatas per pastaruosius penkerius metus, nuo 2015-2016 m. sezono, kai buvo užimta ketvirtoji vieta. Galima neabejoti, kad prieš tai per penkmetį prieniškių piniginės storis visada buvo kur kas platesnis.

Toks rezultatas buvo pasiektas nepaisant to, jog sezono eigoje į kitas komandas išvyko trigubai pelningesnius pasiūlymus gavę komandos lyderiai Regimantas Miniotas ir Marquisas Wrightas.

Toks rezultatas taip pat buvo pasiektas su aštuoniais žaidėjais, kurie tokiame aukštame lygyje žaidė pirmą pilną sezoną, o šeši iš jų prieš tai rungtyniavo NKL.

Kaip komandai pavyko pasiekti tokius rezultatus? Apie tai – tinklalapio „BasketNews.lt“ interviu su „CBet“ vyriausiuoju treneriu Mantu Šerniumi.

– Treneri, prieš sezoną interviu minėjote, kad būtų labai geras rezultatas atsidurti LKL penketuke. Visgi turbūt tuomet tai buvo optimistinis tikslas?

– Taip. Aišku, prieš sezoną turi išsikelti maksimalius tikslus. Svajoti apie trejetuką buvo sunku, o penketukas buvo logiškas tikslas. Kaip „Žalgiriui“ yra logiška kelti tikslą užimti pirmą vietą, o „Rytui“ – patekti į finalą, taip mums buvo logiškas tikslas penktoji vieta. Manau, kad papulti į aštuonetuką arba išlikti lygoje būtų buvęs per mažas tikslas. Mes užsibrėžėme sau logišką pirmąją vietą, turėjome to siekti.

– Antradienį nežaidėte, bet tuomet paaiškėjo, kad LKL užsitikrinote penktąją vietą. Kiek dėl to pačiam pasidarė ramiau?

– Po rungtynių su „Pieno žvaigždėmis“ žinojome, kad ta penkta vieta dar nėra mūsų, mums dar reikėjo laimėti prieš „Juventus“. Mes visą sezoną iš varžovų nesitikėjome dovanų, bet taip išėjo, kad galiausiai „Šiauliai“ ir „Neptūnas“ suklupo. Pirmą kartą pajutome, kad gavome dovaną. Geras jausmas, pasiektas tikslas.

– Praėjusią vasarą jau birželio 1-ąją pradėjote žaidėjų stovyklą. Kiek buvo naudinga jau tada pradėti treniruočių procesą ir pasitikrinti krepšininkus?

– Kai klubo direktorius pasakė skaičius, su kokiu biudžetu reikės kitą sezoną žaisti, teko atsisėsti ir pasukti galvą, nuo ko pradėti. Pagrindinis tikslas buvo per vasarą gerai prašukuoti NKL, patikrinti perspektyvius žaidėjus, kurie galėtų padėti LKL. Vasaros įdirbis tikrai padėjo.

Po to kiekvienoje pozicijoje turėjome po ne vieną variantą, bet mus lydėjo sėkmė. Pavyko pasikviesti pirmuosius variantus – Regimantą Miniotą, Mindaugą Sušinską, Dominyką Domarką, Marquisą Wrightą. Vidurio puolėjo pozicijoje norėjome Pauliaus Petrilevičiaus, bet jis išvyko į Pasvalį, tad pasikvietėme Egidijų Dimšą. Tie žaidėjai tilpo į biudžetą, buvome labai limituoti dėl pinigų.

Žaidėjams turėjome 250 tūkst. eurų ir man reikėjo suformuoti komandą. Mes sezono metu dar ir uždirbome, kadangi gavome išpirkas dėl Minioto ir Wrighto išvykimų. Biudžetas žaidėjų algoms dėl to dar labiau susitraukė.

– Prieš sezoną visi treneriai tikisi geriausių rezultatų, bet kada pats pajautėte, kad ši komanda tikrai gali siekti aukštesnių rezultatų?

– Žinote, mes vaikščiojome ant adatų. Pasvalys, Klaipėda ir Šiauliai buvo šalia, viena ar dvi pergalės ir viskas galėjo pakrypti į kitą pusę, visada tyliai svajojome, siekėme tikslo. Viena ar dvi atakos galėjo nulemti, ar liksime aštunti, ar penkti. Iki paskutinės minutės žaidžiant su Pasvaliu nebuvo aišku, galėjome atsidurti ir aštuntoje vietoje. Turnyrinės lentelės antrojo penketo intriga buvo pakilusi iki maksimumo, kiekvienas klubas galėjo pasiimti penktą vietą.

– Kaip sezono eigoje sekėsi pakeisti išvykusius lyderius Miniotą ir Wrightą?

– Miniotui išvykus, vyko FIBA atrankos langas, atrodė, kad turėsime laiko, bet laikas bėgo. Turėjome kelis variantus, bet žaidėjai norėjo rungtyniauti ir Europos turnyre, todėl praktiškai iki pat Naujųjų metų neužsikabinome. Ilgą laiką žaidėme be šios pozicijos žaidėjo. Atėjus Naujiesiems metams švystelėjo tai, kas patiko (Demetriusas Treadwellas – aut. past.), bet reikėjo palaukti, kol jam gims vaikas. Nusprendėme, kad ateina dar vienas rinktinės langas, galime aukoti ir daugiau laiko duoti jaunesniems krepšininkams. Taip atsitiko, kad atvykęs Treadwellas sužaidė kelias rungtynes ir po paskutinių pasakė, kad nori palikti klubą. Čia buvo labiau žaidėjo iniciatyva. Žinant, kad žaidėjui yra tokios mintys, aišku, kad anksčiau ar vėliau jo neturėsime. Nusprendėme jam leisti išvykti. Reikėjo skubiai užpildyti spragą, priėmėme sprendimą, kad reikia pasikvieti Martyną Pacevičių.

Marquisą pakeitėme greičiau, buvo toks metas, kai dauguma lygų pradeda uždaryti registracijos galimybes. Manu Lecomte buvo pusiau be klubo, iš pradžių žaidė Vokietijoje, po to išvyko į Prancūziją, turėjo atvirą kontraktą. Jis labai norėjo gauti minučių. Mums pasisekė, jis buvo formoje, matėme, kaip žaidžia su Lietuvos rinktine, tad netyčia išlindo ši pavardė. Mums nereikėjo žaidėjo, kuris būtų individualiai stiprus, bet nesidalintų kamuoliu. Mums reikėjo tokio, kad ir kitus darytų geresniais, ir pats rinktų taškus. Be to, reikėjo gero žaidėjo gynyboje, nes iki jo atvykimo turbūt buvome daugiausiai taškų praleidžianti komanda. Man pačiam praleisti po 90 taškų buvo tikrai nesmagu.

– Į LKL komandą integruoti šešis žaidėjus iš NKL buvo didžiulis iššūkis?

– Tiesiog reikėjo labai stebėti, kad aikštėje nebūtų daugiau nei du jauni krepšininkai, visada aplink juos turėjo būti vyresni žaidėjai, kurie palaikytų lygį. Kai žaidi, pavyzdžiui, su „Lietkabeliu“, jie turi žaidėjų su Eurolygos ir kitų lygų patirtimi. Vien dėl patirties trūkumo tu praleidi 10 taškų iš paprastų dalykų. Tie pralaimėjimai jauniems žaidėjams yra labai naudingi. Dažnai po vienos-dviejų pergalių jau treniruotėse jauti, kad juos reikia leisti ant žemės. Pralaimėjimas treneriui net išeina į naudą, žaidėjai būna labiau susikaupę. Jauni krepšininkai nesupranta mažų svarbių dalykų, kurie krepšinyje lemia pergalę arba pralaimėjimą.

– Pačiam toks darbas su jaunimu, augančiais žaidėjais yra mielesnis?

– Taip, tai yra tikras darbas. Kai tu esi lyderių komandoje ir turi geriausius krepšininkus, tau nereikia sukti galvos, kaip dabar ginsimės, ar dvigubinsime, ar darysime avantiūrą. Tu tiesiog keli rankas ir viskas yra labai gražu, tau nereikia pagalbos, kiekvienoje pozicijoje turi stipresnį krepšininką už varžovą. Tavo darbas lieka tiesiog motyvuoti. Šitoje vietoje mes turėdavome suktis iš padėties. Prieš stipresnes komandas turėdavome ieškoti būdų, kaip pakeisti jų žaidimą puolime ir gynyboje. Mes klysdavome, ir aš klysdavau, bet tos klaidos mus padarė geresniais ir gale sezono turėjome daug daugiau ginklų, su kuriais galėdavome varžovams užduoti daugiau klaustukų.

– Turbūt ir pats jaučiatės patobulėjęs per tokius metus, kai viską reikia daryti per vargus?

– Be abejo. Nemažai eksperimentuoji, kai kur ir aš kaip treneris klydau, bet matyti savo klaidas ar tai, kas veikia, yra naudinga. Man tai buvo geri ir svarbūs metai. Aišku, jie dar nesibaigė, mes dar turime pabaigti dvejas rungtynes ir kabintis į tą ketvertą, neturime ko pralaimėti.

– Kokį komandos žaidėją rinktumėte labiausiai patobulėjusiu šį sezoną?

– Nemėgstu išskirti. Vienose rungtynėse vienas yra geresnis, kitose kitas, o vienas be kito jie nebūtų geresni. Krepšinis yra komandinis sportas. Aišku, lyderiai gal ištraukti rungtynes, bet sezono eigoje laimi komanda. Labai noriu, kad mano krepšininkai suprastų, kad jie vienas nuo kito yra priklausomi. Vieną dieną vienas turi rodyti iniciatyvą, jeigu varžovų komandoje jo pozicijoje yra silpna vieta, kitą dieną kitas turi tai daryti. Komanda turi tobulėti kartu, ne po vieną.

– Iš iki sezono pabaigos likusių krepšininkų savo žaidimu labiausiai išsiskiria Mindaugas Sušinskas (vid. 14,8 taško). Kur jis patobulėjo per sezoną?

– Tam, kad žaidėjai tobulėtų, labai padėjo mano asistentai Dainius Šalenga ir Marius Leonavičius. Prieš sezoną buvo paskirstyti darbai, o su Sušinsku daugiausiai dirba Dainius. Kaip buvo rašyta interviu, Sušinskas iš mėgėjų lygos vėlai prisijungė prie LKL, jis yra iš tokių krepšininkų kaip Mindaugas Kuzminskas. Su Kuzminsku kartu dirbau pirmaisiais savo asistento metais 2008-2009 metais „Šiauliuose“. Tada jis pradėjo žaisti „Šiaulių“ komandoje pas brolį, nors sporto mokykloje jam treneris jau siūlė baigti karjerą. Čia yra labai panašus variantas. Sušinskas dar nematė daug trenerių, jam didžiausią įtaką padarė Andrejus Urlepas. Jis tikrai yra geras treneris, jam įskiepijo daug svarbių dalykų, o kai kuriuos man šiek tiek reikėjo išmušti. Tai nebuvo lengva pakeisti. Buvo labai svarbu jam įrodyti, kad jis kitą sezoną galbūt turės kitą trenerį ir jam reikės labai greitai persiorientuoti, galbūt prie jo reikės dar greičiau prisitaikyti. Jeigu tu kyli karjeros laiptais, turi kuo greičiau prisitaikyti, nes kitu atveju grįši į tą patį suolą, kuriame buvai prieš tai.

Su Mindaugu buvo ir yra daug darbo, kad jis kuo greičiau išmoktų sistemą, kad ir jam pačiam būtų lengviau, ir komanda darytų mažiau klaidų. Šitoje vietoje buvo labai didelis darbas. Jis yra labai imlus, įsiklausantis, jis jau daug išmano apie krepšinį, tiesiog reikėjo priversti, kad jis greičiau transformuotųsi prie šio sezono taisyklių. Mindaugas yra aukšto lygio krepšininkas, turi duomenis, gali žaisti per dvi pozicijas. Tikrai puikus metikas, dėčiau šalia Artūro Milaknio ar Andrew Goudelocko. Išmetė ir žinai, jog 50 proc., kad bus taiklus metimas.

– Tomas Digbeu vidutiniškai renka po 8 taškus, bet sunku suprasti jo vaidmenį – vienose rungtynėse žaidžia po 30 minučių, kitose po kelių minučių sėda ant suolo ir daugiau nepakyla.

– Su juo pradėjome nuo paprastų dalykų – kad nevėluotų į treniruotes, kad ateitų 20 minučių prieš jas ir padarytų apšilimą. Jam buvo geras gyvenimas tol, kol jis buvo šalia tėčio ir mamos, juo buvo pasirūpinta. O dabar staigiai atvažiavo į Prienus ir turėjo vienas rūpintis be krepšinio dar daug dalykų, prie ko jis nebuvo pripratęs. Šitoje vietoje jam nebuvo lengva. Nevėluoti, treniruotėse turėti kuo aukštesnį koncentracijos lygį.

Pirmiausia jo užduotis buvo tokia – jis aikštėje bus tiek, kiek ginsis, kiek išlaikys susikaupimą gynyboje. Jo minutės priklauso nuo to. Puolime aš su juo galiu žaisti 40 minučių, jis tikrai turi talento, ne be reikalo į treniruotes atvažiuodavo skautai ir jį stebėdavo. Bet yra paprastų dalykų, be kurių aukščiausiame lygyje negalima žaisti. Jo vaidmuo prieš tam tikras komandas buvo didelis, ypač, jeigu jis tą dieną yra susikaupęs ir gali žaisti gynyboje. Puolime su juo neturėjome problemų.

– Kokį pamatėte iš NCAA grįžusį Igną Sargiūną? (vid. 8,1 tšk.)

– Labai jaučiasi, kad jam trūko žaidybinio laiko, jis dvejus metus buvo be tikro krepšinio jausmo. Jis save labai stumia tobulėti, kartais net per daug išgyvena dėl savo klaidų, dėl to bėgdamas į gynybą padaro dar vieną klaidą. Jis per daug savo graužia, jam atrodo, kad krepšinis gyvenime yra viskas. Jis gyvena krepšiniu, 24 valandas per parą galvoja, kaip rytoj darys stepbacką, veršis ar ginsis prieš tam tikrą krepšininką. Tokie žaidėjai nueina toli. Jis turi teisingą charakterį, gali žaisti per kelias pozicijas, nebijo stipresnio kontakto. Tiesiog jam reikia įeiti į ritmą ir su kiekvienomis rungtynėmis jis jaučiasi vis geriau.

– Martynas Pacevičius neseniai prisijungė prie komandos ir renka po 10,4 taško bei 7,3 sugriebto kamuolio. Kaip jam sekasi ekipoje?

– Martynas jau praėjusį sezoną buvo pas mus atvažiavęs, porą savaičių sportavo, aš jį buvau pačiupinėjęs, žinojau, kas per krepšininkas. Jis buvo kažkiek įdomus ir prieš šį sezoną, bet su agentu nutarė žaisti „Ryto“ dubleriuose dėl žaidimo laiko ir individualaus darbo. Viduryje sezono jis nusprendė, kad vis dėlto „Ryte“ negaus minučių, tokiame amžiuje tai yra suprantama, o mums kaip tik reikėjo šios pozicijos žaidėjo. Susidėliojo domino ir jis pasirodė pas mus.

Martynas yra atletiškas, tie maži dalykai, ką jis gali daryti – puolime kovoti kamuolius, gintis prieš fiziškai stiprius krepšininkus – mums buvo svarbiausia, to ir reikėjo. Egidijus Dimša tai galėjo daryti 20 minučių. Mums reikėjo žaidėjo, kuris tai galėtų daryti dar 20 minučių – statyti užtvaras, greitai leistis. Aišku, mūsų biudžetas yra limituotas. Visada gali pasirašyti su viską mokančiu krepšininku, bet mūsų limitai nuvedė link to, kad įsigijome jį. Jis pasiteisino, tikrai mums padėjo, sublizgėjo su „Dzūkija“. Klubas ir treneriai tikrai neprašovė, jam pačiam atėjo pasitikėjimas, su kiekviena treniruotė jis yra dar labiau užsivedęs.

– Einaras Tubutis šį sezoną tarp visų iš NKL į LKL atėjusių žaidėjų fiksuoja vienus geriausių skaičių – 8,3 taško, 5,1 atkovoto kamuolio ir 10,7 naudingumo balo. Kaip jis patobulėjo?

– Jis atėjo į Miniotui paruoštą vietą. Miniotas tikrai buvo svarbi figūra, jam buvo skiriama daug derinių. Jam išvykus, visi jo deriniai atiteko Tubučiui ir jis gana neblogai tai perėmė. Jis suprato savo stipriąsias ir silpnąsias vietas, labai stengėsi perimti naštą. Atėjus iš NKL nėra lengva stumdytis prieš 20 kg sunkesnius vyrus. Žinau, kad jis aikštėje atiduoda viską ir kiek tą dieną turi jėgų, tiek jų ir palieka. Aišku, žaidybinio laiko jam užtenka. Jis pateisino mūsų viltis ir tikrai padėjo bei pats patobulėjo. Jis žino, kuriuos ginklus turi tobulinti toliau ir kur jis yra naudingiausias. Vasarą turės tikrai nemažai darbo. Atėjus iš NKL į LKL pamatai savo silpnąsias vietas. Jeigu tu nematai, tai tau parodo varžovai. Vienos-dvejos rungtynes ir visa lyga naudojasi tavo silpnosiomis vietomis.

– Ant kurių žaidėjų stovi komandos rūbinė?

– Pirmoje vietoje Egidijus Dimša, dėl to jis ir buvo pasikviestas. Miniotas, Dimša, Sušinskas ir Domarkas buvo atsakingi už rūbinę, jeigu rūbinėje kažkas įvyksta, ko neturėtų būti, aš pirmoje vietoje žiūrėdavau į juos. Aikštėje jie turėjo praleisti daugiausiai laiko, taip pat turėjo stengtis, kad ir rūbinė būtų gera.

– Ar pats turite sutartį kitam sezonui ir ar planuojate likti komandoje?

– Sutarties neturiu. Su jaunais žaidėjais sutartis pasirašėme trejiems metams, tai darėme turėdami viziją, kai kuriais momentais aukodavome rezultatą, bet jauniesiems žaidėjams duodavome minučių. Kol kas mano vizija yra tie treji metai, bet kol kas kontrakto kitiems metams neturiu. Manau, kad viskas turėtų išsispręsti artimiausiu metu, baigsis sezonas ir susėsime.

– Ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių žaisite su Utenos „Juventus“ arba Panevėžio „Lietkabeliu“. Kokių tikitės atkrintamųjų?

– Pirmiausia, kad nebūtų traumų, nes reguliariajame sezone dar liko dvejos rungtynės. Atkrintamosiose žaidžiame prieš komandas, kurios taikosi į trečią vietą, jų tikslai yra kiti. Stengsimės padaryti tai, kas yra mūsų galimybėse. Pasitikrinsime, ką pasiruošėme per visą sezoną.