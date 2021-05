NBA pulsas: karjeros pasirodymą surengęs brazilas ir taikiklio nesuderinęs LaMelo

Nuotr.: AP-Scanpix

Solidūs lietuviai, nugesintos Toronto „Raptors“ ambicijos, prasta naktis LaMelo Ballui, iššovęs brazilas – tai ir dar daugiau – gegužės 7-osios NBA pulse.

Gegužės 7-osios NBA pulsas

BEJĖGIAI. Los Andželo derbyje jokių argumentų neturėję „Lakers“ nepasipriešino „Clippers“ – 94:118.

Nugalėtojams 24 taškus įmetė Paulas George'as, „Lakers“ 25 surinko Kyle'as Kuzma.

PRARADO. „Lakers“ vėl vertėsi be po čiurnos traumos pilnai neatsigavusio LeBrono Jameso ir sveikatos protokole esančio Denniso Schroderio, o taip pat rungtynių nebaigė Anthony Davisas.

Nors iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad puolėjas pasisuko čiurną, tačiau rungtynių transliacijos metu buvo pranešta, kad Davisas nebežais dėl nugaros spazmų.

Aukštaūgis per 9 minutes spėjo pelnyti 4 taškus (2/9 met.).

TRYS KĖLINIAI. Stephas Curry rungtyniavo tik tris kėlinius, bet ir to užteko, kad snaiperis taptų rezultatyviausiu rungtynių žaidėju.

Curry per 31 minutę surinko 34 taškus, 7 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį bei 3 klaidas.

Snaiperio vedama „Golden State Warriors“ namuose susitvarkė su Oklahomos „Thunder“ – 118:97.

PAKILO. Ši pergalė „Warriors“ leido aplenkti Memfio „Grizzlies“ klubą, kuris nusileido Detroito „Pistons“, ir pakilti į 8-ąją vietą Vakaruose.

GIMTADIENIO DVIGUBAS DUBLIS. „Grizzlies“ pralaimėjimo fone Detroite (97:111) Jonas Valančiūnas išliko ištikimas sau. 29-ąjį gimtadienį švenčiantis lietuvis surinko dar vieną dvigubą dublį – 19 taškų ir 16 atkovotų kamuolių.

Deividas Sirvydis trenerio sprendimu ant parketo nepasirodė.

ELIMINAVO. Rytuose susitiko du pretendentai į įkrintamųjų turnyrą, tačiau po šių rungtynių liko praktiškai vienas.

Vašingtonono „Wizards“ išvykoje per pratęsimą 131:129 susitvarkė su Toronto „Raptors“ ir įtvirtino pozicijas 10-oje vietoje. Likus sužaisti 5 mačus sostinės klubas prieš Kanados ekipą turi trijų laimėjimų persvarą.

„Raptors“ neišgelbėjo karjeros rezultatyvumo rekordą pakartojęs Pascalis Siakamas – 44 taškai.

NUTRAUKĖ. Pastaraisiais metais „Wizards“ buvo išsivyščiusi „Raptors“ fobija – Kanados klubas varžovus buvo įveikęs 10 kartų paeiliui.

PER VIENĄ. 13 taškų, 17 atkovotų kamuolių ir 17 rezultatyvių perdavimų surinkęs Russellas Westbrookas atsidūrė per vieną trigubą dublį nuo lyderiaujančio Oscaro Robertsono. Westbrookas tokių pasirodymų per karjerą yra užfiksavęs 180.

IŠŠOVĖ. „Wizards“ brazilas Raulis Neto surengė karjeros pasirodymą – 25 taškai ir 3 rezultatyvūs perdavimai per 39 minutes.

Gynėjas šį sezoną fiksuoja 8,4 taško ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

ATSITIESĖ. Pralaimėjimų ir pykčių tarpusavyje purtoma Indianos „Pacers“ bando palikti visas negandas praeityje ir šį kartą savo aikštėje susitvarkė su Atlantos „Hawks“ – 133:126.

Nugalėtojų gretose spindėjęs Domantas Sabonis pataikė 9 dvitaškius iš 11, 3 iš 3 tritaškius bei surinko 30 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

NEPADĖJO. „Hawks“ Indianapolyje nelaimi nuo 2016-ųjų, o šį kartą jiems nepadėjo buvęs „Pacers“ strategas Nate'as McMillanas.

„Jie žaidė savo žaidimą, dominuodami po krepšiais. Jie buvo agresyvesni ir kontroliavo žaidimo tempą“, – teigė McMillanas.

DUOBĖ. NBA favoritas Bruklino „Nets“ klubas patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą paeiliui. Šį kartą „Nets“ išvykoje 109:113 nusileido Dalaso „Mavericks“.

Svečių neišgelbėjo sezono mačą sužaidęs Kyrie Irvingas – 45 taškai. Nugalėtojams Dončičius įmetė 25 taškus, įskaitant ir sudėtingą metimą rungtynių pabaigoje per Keviną Durantą.

GRIEBIASI ŠIAUDO. Čikagos „Bulls“ 120:99 sutriuškino Šarlotės „Hornets“ ir išsaugojo viltis patekti į įkrintamąsias.

Dabar „Bulls“ nuo 10-oje vietoje žengiančios „Wizards“ skiria 3,5 pergalės, o iki reguliariojo sezono pabaigos liko sužaisti 6 rungtynes.

GRĮŽO. Po trijų savaičių pertraukos ant parketo grįžo „Bulls“ lyderis Zachas LaVine'as. Čiurnos traumą išsigydęs gynėjas per 27 minutes pelnė 13 taškų ir atkovojo 3 kamuolius.

NE NAUJOKO DIENA. Mačas nesusiklostė potencialiam metų naujokui LaMelo Ballui. Starto penkete rungtynes pradėjęs įžaidėjas išdalino 9 rezultatyvius perdavimus, tačiau pataikė vos 1 metimą iš 10 bei per 24 minutes surinko 4 taškus.

Gražiausi nakties epizodai

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: