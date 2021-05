Siautėjęs Kazakauskas žygiavo trigubo dublio link, o kėdainiečiai patiesė „Rytą“

Nuotr.: BNS

Įspūdingai rungtyniavęs Julius Kazakauskas gerino karjeros rekordus ir liko per du žingsnius nuo trigubo dublio, o Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ (10-25) dar sykį pakirto Vilniaus „Rytą“ (27-8).

Rungtynių žaidėjas EFF 44 Julius Kazakauskas Taškai 21 Taiklumas 7-11 Atkovoti kamuoliai 18 Rezultatyvūs perdavimai 8

Kėdainiečių puolėjas finišavo su 44 naudingumo balais bei Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai savo aikštėje triumfavo 91:82 (24:19, 16:21, 32:22, 19:20).

„Rytui“ Kėdainiuose nepadėjo trys ilsinti pagrindiniai žaidėjai Arnas Butkevičius, Andrew Goudelockas ir Martynas Echodas. Nebuvo ir jaunojo Ado Šimonio, todėl svečiai dvikovai registravo devynis krepšininkus.

196 cm ūgio Kazakauskas per 37 minutes pelnė 21 tašką (3/6 dvit., 4/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo net 18 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei išprovokavo 6 pražangas.

18 atkovoti kamuoliai – naujasis LKL sezono rekordas.

Šiame susitikime Kazakauskas pagerino asmeninius LKL rezultatyvumo, atkovotų kamuolių ir naudingumo rezultatus.

LKL sezono naudingumo rekordas priklauso „Šiaulių“ atakų generolui Elvarui Fridrikssonui, kuris mače su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ užfiksavo 51 naudingumo balą.

Kėdainiai „Rytui“ šį sezoną liko užkeikti – Lietuvos širdyje vilniečiai krito ir sezono pradžioje, kada pralaimėjo 94:100.

Šeštadienio mačas nei Vilniaus, nei Kėdainių komandoms neturėjo reikšmės: „Rytas“ yra užsitikrinęs antrąją vietą, o „Nevėžis-Optibet“ nebeturi šansų pakilti iš paskutinės pozicijos.

Po pirmosios dvikovos dalies rezultatas buvo lygus – 40:40, bet į aikštę grįžę kėdainiečiai per trečiąjį kėlinį pataikė šešis tritaškius, iš viso įmetė 32 taškus ir atitrūko – 72:62.

Įpusėjus ketvirtajam ketvirčiui „Nevėžio-Optibet“ persvara siekė rekordines aukštumas – 81:66.

Sedrickas Barefieldas iš toli pataikė 5 iš 11 metimų ir finišavo su 25 taškais.

„Ryto“ gretose išsiskyrė Ivanas Buva, kuris iš žaidimo realizavo 10 metimų iš 21 ir pelnė 25 taškus, sugriebė 15 kamuolių, iš kurių 8 – puolime, bei užfiksavo 26 naudingumo balus.

Kėdainiečiai kovą dėl kamuolių laimėjo 41-38, o antrųjų šansų daugiau turėjo vilniečiai – 19 prieš 16.

Abiem komandoms reguliariajame sezone liko po vienerias rungtynes: pirmadienį „Rytas“ išvykoje žais su Panevėžio „Lietkabeliu“, „Nevėžis-Optibet“ savo aikštėje priims „Šiaulius“.

„Nevėžis-Optibet“: Sedrickas Barefieldas 25 (5/9 dvit., 5/11 trit.), Julius Kazakauskas 21 (4/5 trit., 18 atk. kam., 8 rez. perd., 44 naud.), Domantas Vilys 12 (2/4 trit.), Arielis Hukporti 9 (1/6 trit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 4 blok., 4 kld.), Grantas Vasiliauskas , Justas Tamulis po 8.



„Rytas“: Ivanas Buva 25 (9/17 dvit., 15 atk. kam., 26 naud.), Gytis Radzevičius 17 (3/3 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam., 5 kld., 27 naud.), Dovis Bičkauskis 16 (4/5 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Mindaugas Girdžiūnas 10.

Trenerių komentarai: