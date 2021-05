„Celtics“ šturmą atlaikę „Heat“ iškovojo svarbią pergalę kovoje dėl vietos atkrintamosiose

Anonimas

Gaila ziuret i Bostona del to danny ainge nemoksiskumo. Jis pats sau susigadino reputacija darydamas vienasalius mainus iki kol uzpiso NBA komandom su juo daryt bet koki bizni. Taip ir sedi komanda db su dviem all starais ir daugiau nieko. Praktiskai ka apipiso is Netsu pries 7 metus, tas pas juos ir teliko, toliau traumos traumos, ir tie patys Netsai aplenke juos konkreciai.