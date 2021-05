Tarp „Magic“ lyderių buvęs Brazdeikis dar kartą pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą

fg

kas is to jo tasku,jei komanda per 10 min sumalta nuo kitu aucaideriu ,siuo metu magic sakyciau utenos juventus lygio ,sugrizus visiems sveikiems,plius naujokams,jei prates sutarti su ignu,tai kita sezona normaliom salygom gaus po 5-10 min ir rinks po 2 taskus,kas nera taip jau blogai. Siaip jam ideali vieta uzsikabinti nba orlandas ,komanda ant reformu slenkscio ,bus jauna ir eilia metu bus aucaideriai ,niekas is ju rezu nelauks,gales bandyti issikovoti 15-20 min ir kontranta po 3 limonus 2-3 metus