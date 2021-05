Nenusisekęs vakaras: dar vieną šansą gavusio Sirvydžio metimai skriejo pro šalį

...

idomi antraste...tik 2 kartus is zaidimo i kasi mete tai jei vienas butu ikrites pakeistumet i vykusi vakara? labai geros jam rungtynes nes vel gavo daugiau pazaisti 22min, nepelne tasku bet puolime stovejo kur liepe (kampuose) arba lakste nuo vieno sono prie kito prie to pacio statydamas atitvaras isvesti kitus komandos draugus, svarbiausia gerai gynesi kur visiems tas prikisinejama jam pastoviai sako "work hard" "get stronger"