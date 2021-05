Nesulaikomai žaidęs Davisas surengė sezono pasirodymą ir nukalė „Lakers“ pergalę

Nuotr.: USA Sports Today-Scanpix

Anthony Davisas sužaidė geriausias sezono rungtynes, o jo vedami Los Andželo „Lakers“ (38-30) šventė itin svarbią pergalę.

Rungtynių žaidėjas EFF 45 Anthony Davis Taškai 42 Taiklumas 13-27 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 5

Franko Vogelio auklėtiniai namuose 123:110 (30:19, 29:28, 39:30, 25:33) palaužė Finikso „Suns“ (48-20) ir nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją.

Davisas per 40 minučių pelnė 42 taškus (12/22 dvit., 1/5 trit., 15/17 baud.), atkovojo 11 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus bei 2 sykius suklydo.

Los Andželo ekipa po šios pergalės išliko septintoje Vakarų konferencijos vietoje. Šeštąją poziciją užimantys Portlando „Trail Blazers“ savo sąskaitoje turi 39 pergales ir 29 pralaimėjimus, o penktoje vietoje žengiantys Dalaso „Mavericks“ – 40 laimėjimų bei 28 nesėkmes.

Vis dėlto „Lakers“ tarpusavio pranašumo neturi nei prieš „Blazers“, nei prieš „Mavericks“, tad norint pakilti į aukštesnę poziciją NBA čempionai turės surinkti daugiau pergalių bent už vieną iš šių komandų.

Į NBA atkrintamąsias tiesiausiu keliu pateks pirmos šešios Rytų ir Vakarų konferencijų komandos.

„Lakers“ kontroliavo situaciją ir po taiklių Montrezlo Harrello baudų metimų šeimininkai ketvirtojo kėlinio pradžioje triuškino Finikso ekipą 100:77. Vis dėlto rungtynėms artėjant prie pabaigos „Suns“ surengė savąjį spurtą.

Frankas Kaminsky pelnė taškus iš po krepšio, Cameronas Payne‘as atseikėjo tritaškį bei dvitaškį, dar vieną tolimą metimą pridėjo Chrisas Paulas ir įpusėjus kėliniui komandas skyrė viso labo 10 taškų – 100:110.

Netrukus Devinas Bookeris realizavo baudas, Deandre Aytonas suvertė taškus iš po krepšio ir „Suns“ deficitas aptirpo iki 7 taškų (108:115). Vis dėlto Davisas paskutinę minutę surengė solo šou bei pelnė 5 taškus paeiliui ir įtvirtino „Lakers“ pergalę (123:110).

„Lakers“: Anthony Davisas 42 (12/22 dvit., 1/5 trit., 15/17 baud., 12 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 3 blok.), Kentaviousas Caldwellas-Pope'as (4/9 trit., 5/5 baud., 3 per. kam.) ir Alexas Caruso (5/8 dvit., 4/8 baud., 8 rez. perd., 3 per. kam.) po 17, Benas McLemore'as (4/7 trit.) bei Montrezlas Harrellas (4/6 dvit.) po 12, Wesley Matthewsas 9 (2/4 trit.), Talenas Hortonas-Tuckeris 7.



„Suns“: Cameronas Payne'as 24 (5/5 dvit., 4/5 trit.), Devinas Bookeris 21 (5/13 dvit., 11/13 baud., 6 atk. kam.), Mikalas Bridgesas 15 (4/5 dvit., 2/3 trit., 4 rez. perd., 2 blok.), Chrisas Paulas (5/11 dvit., 10 rez. perd., 4 per. kam., 5 kld.) ir Jae Crowderis (3/7 trit.) po 13, Frankas Kaminsky 9 (4/6 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.).