Nuotr.: BNS

Vos tik prasidėjus atkrintamosioms, Lietuvos krepšinio lyga („Betsafe – LKL“) atsidūrė avarinėje situacijoje dėl Vilniaus „Ryto“ ir „Šiaulių“ ketvirtfinalio poros.

Pirmenybių klubai penktadienį kviečiami į skubų posėdį ieškoti išeities, informuoja „BasketNews.lt“ šaltiniai.

Šiaulių komandoje užfiksuotas COVID-19 atvejis neleido klubams pradėti serijos numatyta data – ketvirtadienį, o kada ji galėtų startuoti, nėra vieningo sprendimo.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žiniomis, „Šiauliai“ prašo ketvirtfinalio pradžią nukelti į gegužės 20-ąją.

Nors Šiaulių ekipa apie nustatytą COVID-19 atvejį pranešė tik trečiadienį (gegužės 12-ąją), tinklalapio „BasketNews.lt“ šaltiniai tikina, kad komandos žaidėjui virusas buvo nustatytas gegužės 10-ąją.

Tądien Antano Sireikos kariauna Kėdainiuose uždarė reguliarųjį sezoną rungtynėmis su „Nevėžiu-Optibet“.

„Šiaulių“ klubo siūlymo tenkinimas ketvirtfinalį pradėti ketvirtadienį (gegužės 20-ąją) sugriautų LKL atkrintamųjų kalendorių, kuriame, remiantis tvarkaraščiu, ketvirtfinalio etapui buvo skirtos gegužės 12-18 dienos.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žiniomis, „Rytas“ nesutinka su Saulės miesto ekipos pageidavimu, mat tik pašėlusiu grafiku užbaigus reguliarųjį sezoną, atkrintamosiose jis būtų panašus ar netgi dar intensyvesnis.

„Šiaulių“ noru pirmasis ketvirtfinalio mačas būtų žaidžiamas gegužės 20-ąją, antrasis – gegužės 22 d., o trečiasis, jeigu prireiktų, jau gegužės 23 d.

Be to, potencialus šios poros varžovas (Panevėžio „Lietkabelis“ 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos „Neptūną“) pusfinalio pradžios turėtų laukti 8-9 dienas (iki gegužės 24-25 d.), jeigu ketvirtfinalį laimėtų per dvejas rungtynes.

Spręsti neeilinės situacijos LKL klubai per nuotolį susės penktadienį 15 valandą. Tinklalapio „BasketNews.lt“ žiniomis, diskusijose tvirčiausiai turėtų skambėti atkrintamosiose varžybose kovojančių aštuonių klubų pozicijos.

Priimtu sprendimu bus sukurtas precedentas COVID-19 pandemijos fone vykstančioms LKL atkrintamosioms, t.y. kaip LKL turėtų pasielgti, jeigu infekcija bus aptikta kitose porose.

Pusfinalio etapas prieš sezoną buvo planuotas gegužės 18-28 d., o finalinės kovos – gegužės 31 d.–birželio 11 d. Šiose serijose bus žaidžiama iki trijų pergalių.

Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) nurodymu, nacionaliniai čempionatai privalo baigtis iki birželio 15 dienos – likus dviem savaitėms iki olimpinių atrankų.

Lietuvos krepšinio federacija (LKF) jau birželio 18-ąją yra numačiusi pirmąjį draugišką mačą su Dominikos Respublika.