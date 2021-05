„Bulls“ sezonu nusivylęs Karnišovas: „Nesiruošiame būti vidutiniokais“

Nuotr.: BNS

Čikagos „Bulls“ pergale prieš Milvokio „Bucks“ užbaigė savo pakilimų ir nuosmukių kupiną sezoną. Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) rungtyniaujanti ekipa laimėjo 31 mačą ir pritrūko vos 2 pergalių iki dešimtojo laiptelio Rytuose, kuris leistų sudalyvauti įkrintamosiose varžybose.

Tai buvo pirmasis pilnas sezonas Artūrui Karnišovui Čikagos klubo viceprezidento krepšinio operacijoms pareigose ir tik jam pasibaigus, lietuvis surengė spaudos konferenciją bei atsakinėjo į žurnalistų užduotus klausimus.

Karnišovas susitikimą pradėjo monologu, kuriame akcentavo nusivylimą „Bulls“ rezultatais, nepastovumą ir būtinybę pasimokyti iš šio nesėkmių ruožo.

„Per šiuos metus galėjome įsivertinti savo darbą, buvo šviesulių, buvo nusivylimo, taip pat buvo ženklų, kad ateityje turėsime dėl ko džiaugtis, ypač metų pabaigoje. Esu nusivylęs dėl savo žaidėjų ir sirgalių, kad nepratęsėme sezono. Lauks ilgi bei atviri pokalbiai su žaidėjais apie komandos pasirodymą ir ateityje laukiančius iššūkius, – į ateitį žvelgė lietuvis. – Šį sezoną pralaimėjome daug įtemptų rungtynių, išsikasėme duobę, iš kurios nebegalėjome išlipti. Buvo daug mačų, kur gerai žaidėme tris su puse kėlinio, išmokti laimėti prireiks laiko. Tai yra viso proceso dalis.

Žiūrint į rungtynes, pakilimai ir nuosmukiai buvo drastiški, pastovumas yra patirties ir tobulėjimo įrodymas, reikia prisitaikyti prie sunkumų. Žinoma, trumpas treniruočių laikas ir COVID-19 protokolai vargina, bet kiekviena komanda buvo tokioje pačioje situacijoje ir tik stiprios bei patyrusios komandos pakyla aukščiau iššūkio.“

Už „Bulls“ komplektaciją atsakingas lietuvis įvardino tris pagrindines priežastis, kurios neleido komandai pasiekti prieš sezoną užbrėžto tikslo – atkrintamųjų. Pasak legendinio Lietuvos krepšininko, šie metai buvo labai gera pamoka ir žingsnis į priekį.

„Mūsų trys pagrindinės problemos aikštelėje buvo klaidos, rikiavomės 27-oje vietoje visoje lygoje pagal šį rodiklį. Dar viena bėda buvo pražangų išprovokavimas – likome 30-oje vietoje pagal baudų metimų skaičių. Trūko agresijos. Puolimo reitingas labai smuko po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio pertraukos, o jeigu nori laimėti rungtynes, privalai pataikyti į krepšį. Mes to nepadarėme“, – mintimis dalinosi „Bulls“ vadovas.

Nuo 2020-ųjų balandžio Čikagoje besidarbuojantis Karnišovas prieš 2020-2021 metų sezoną pakeitė vyriausiąjį trenerį – atleido vilčių nepateisinusį Jimą Boyleną ir į jo vietą pastatė buvusį Oklahomos „Thunder“ vairininką Billy Donovaną.

Nors sezonas buvo nuviliantis ir patekti į atkrintamąsias nepavyko, Karnišovas džiaugėsi naujojo trenerio darbu ir prasitarė, jog šis turėjo tvarkytis su nemenku spaudimu.

„Pagrindinis tikslas judant į priekį yra turėti labiau subalansuotą komandą, neiškeisti puolimo energijos į gynybos energiją arba atvirkščiai. Buvo tikra palaima dirbti su treneriu Donovanu, ypač tais sunkiais momentais. Kai pailsėsime ir praeis kažkiek laiko, susėsime kartu ir nuodugniau apžvelgsime visą sezoną bei sudarysime planą kitam. Šiuo metu nežinau, kaip atrodys visas planas, bet galiu pasakyti, jog išbandysime visas priemones, jog pagerintume komandą. Negalima praleisti laiptų, geriausios pamokos ateina iš patirties. Mes turime priimti šiuos metus kaip pamoką ir judėti toliau bei įgyti kitų klubų pagarbą.

Nesame patenkinti, bet mokysimės iš klaidų, prisitaikysime ir užtikrinsime, jog dalykai, kurie buvo neigiami, nepasikartotų. Noriu pabrėžti, jog lūkesčius užkėlėme sakydami, jog laimėsime rungtynes, tai suteikė nemažai spaudimo treneriui Donovanui. Man patiko, jog kiekvienos rungtynes atrodė lyg atkrintamosios ir jautėme spaudimą tobulėti. Deja, mes nesukontroliavome to efektyviai. Stengsimės pagerinti komandą visais būdais: per naujokų biržą, mainus. Tikrai nesiruošiame būti vidutiniokais, laukia labai svarbi vasara“, – apie ambicingus tikslus kalbėjo lietuvis.

Matydamas, jog sezonas slysta iš rankų, Karnišovas bandė įnešti kardinalių pokyčių bei kovo pabaigoje lygą sudrebino grandioziniai mainai – „buliai“ per mainus prisiviliojo Orlando „Magic“ lyderį Nikolą Vučevičių

Čikagoje taip pat nusileido Al-Farouqas Aminu, o Karnišovo vadovybė „Magic“ klubui atidavė Wendellą Carterį, Otto Porterį ir 2021 m. bei 2023 m. pirmojo rato šaukimus.

Gavę NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse šiemet žaidusį ir po 25 taškus bei 12 atkovotų kamuolių rinkusį Vučevičių bei atsikratę progreso nerodžiusių žaidėjų, „Bulls“ kalnų nenuvertė. Atkarpą po mainų Čikagos ekipa užbaigė su 11 pergalių bei 13 pralaimėjimų ir Rytuose liko už įkrintamųjų borto.

Vis dėlto Karnišovas į šiuos mainus žiūri kaip į ilgalaikį projektą ir savo pasirinkimą grindė paprastu argumentu – Vučevičius yra NBA žvaigždė.

„Šis nusivylimas yra trumpalaikis. Dažniausiai, kai į savo arsenalą pridedi dar vieną NBA žvaigždę, tampi geresniu ir atsiranda daugiau pergalių. Tai yra rezultatais grįstas verslas, – tiesus buvo lietuvis. – Deja, taip neatsitiko, bet esame laimingi, kad Vučevičius yra pas mus. Per pastaruosius 2 mėnesius Danielis Theisas turėjo labai svarbų vaidmenį, Troy Brownas šiek tiek atsiskleidė. Visi žaidėjai, kuriuos mes gavome per mainus, mums padėjo antroje sezono pusėje. Žinote, ne dažnai turi galimybę per mainus gauti NBA žvaigždę ir tikiuosi, jog dėl šio sprendimo triumfuosime ateityje.“

Paklaustas, ar atiduoti ateities šaukimus nebuvo rizikinga, Karnišovas sutiko su šiuo teiginiu, tačiau paaiškino tokį savo sprendimą ir susiejo jį su ateitimi.

„Kai komandoje turi du aukščiausio lygio žaidėjus Zachą LaVine'ą ir Vučevičių, lengviau prisivilioti laisvuosius agentus. Artėjantys du mėnesiai bus labai svarbūs, nes nuo rugpjūčio 1 dienos startuoja laisvųjų agentų rinka ir šiemet žaidėjų be kontrakto bus labai daug. Apsitarsime, ko mums labiausiai reikia, ir atakuosime“, – mainus paaiškino Karnišovas.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas: