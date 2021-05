Curry buvo neįtikėtinas, bet „Lakers“ išgelbėjo fantastiškas LeBrono šūvis

Nuotr.: AFP – Scanpix

Įstrigusią Los Andželo „Lakers“ ataką tolimu šūviu išgelbėjęs LeBronas Jamesas tapo klubo herojumi įspūdingame trileryje „Staples Center“ arenoje.

Rungtynių žaidėjas EFF 30 LeBron James Taškai 22 Taiklumas 7-17 Atkovoti kamuoliai 11 Rezultatyvūs perdavimai 10

Tiksint paskutinei atakos sekundei, o iki rungtynių pabaigos likus 58,2 sek., LeBronas smeigė tolimą tritaškį ir NBA čempionai 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21) išsigelbėjo prieš Stepheno Curry vedamą „Golden State Warriors“.

San Fransisko ekipa lemiamam atsakymui turėjo 2,1 sekundės, bet „Lakers“ žaidėjai apsupo Curry, kamuolį iš už šoninės linijos išmetinėjęs Kentas Bazemore'as suklydo ir Los Andželo ekipa triumfavo.

Iki paskutinės atakos Jordanas Poole'as ir Wesley Matthewsas po kartą netaikliai atakavo iš toli.

Įkrintamųjų mūšį laimėjusi „Lakers“ Vakarų konferencijoje įsitvirtino septintoje pozicijoje ir ketvirtfinalyje iki keturių pergalių žais su antrąja lygos ekipa Finikso „Suns“.

Tuo metu „Warriors“ dėl paskutinio kelialapio į atkrintamąsias iš vienų rungtynių namuose kovos su Jono Valančiūno vedama Memfio „Grizzlies“.

Trigubą dublį surinkęs LeBronas sumetė 22 taškus (5/13 dvit., 2/4 trit., 6/9 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

„Lakers“ į neviltį variusio Curry sąskaitoje – 37 taškai (6/14 dvit., 6/9 trit., 7/8 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 6 klaidos.

Aikštės šeimininkai pirmąkart į priekį išsiveržė tik ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai „Warriors“ ilsino Curry, o aštuonis taškus paeiliui surinkusi „Lakers“ įgijo persvarą 85:79.

Po Anthony Daviso taškų NBA čempionai pamažu tolo – 87:80, bet tuomet Curry atsakė penkiais taškais iš eilės ir „Warriors“ nepaleido varžovų.

Jordanui Poole'ui pataikius iš toli, o Curry pridėjus du taškus, svečiai persvėrė rezultatą – 98:95. Vėliau gynyboje grubiai sužaidęs Greenas trinktelėjo LeBronui per veidą ir pirštais pataikė į akį, bet epizodą peržiūrėję teisėjai neskyrė nesportinės pražangos.

Ji būtų eliminavusi Greeną iš žaidimo, mat „Warriors“ puolėjas jau buvo užsidirbęs techninę pražangą.

LeBronas pataikė vieną baudą iš dviejų, Greenas kitoje atakoje prasižengė statydamas užvarą, Anthony Davisas įkrovė iš viršaus ir „Lakers“ vėl išsiveržė į priekį – 100:98.

Pražanga sustabdytas Curry dar kartą išlygino rezultatą, o galop tašką rungtynėse padėjo Jameso tritaškis.

Pirmoje dvikovos dalyje „Warriors“ gynyboje įstrigę LeBronas Jamesas, Anthony Davisas ir Dennisas Schroderis iki ilgosios pertraukos iš žaidimo buvo pataikę tik 2 metimus iš 23 ir surinkę vos 8 taškus.

Davisas finišavo su 25 taškais (9/18 dvit., 1/6 trit., 4/4 baud.) ir 12 atkovotų kamuolių, o Schroderis – su 12 taškų (2/8 dvit., 1/6 trit., 5/6 baud.) ir 5 rezultatyviais perdavimais.

Įspūdingu tritaškiu pirmąją pusę uždaręs Curry buvo suteikęs „Warriors“ 13 taškų pranašumą – 55:42.

„Lakers“: Anthony Davisas 25 (9/18 dvit., 1/6 trit., 12 atk. kam.), LeBronas Jamesas 22 (5/13 dvit., 2/4 trit., 6/9 baud., 11 atk. kam., 10 rez. perd., 30 naud.), Alexas Caruso 14 (4/9 dvit., 2/3 trit., 3 per. kam.), Dennisas Schroderis 12 (2/8 dvit., 1/6 trit., 5/6 baud., 5 rez. perd.), Kentaviousas Caldwellas-Pope'as 10 (2/4 trit., 3 per. kam.).



„Warriors“: Stephenas Curry 37 (6/14 dvit., 6/9 trit., 7/8 baud., 7 atk. kam., 6 kld., 27 naud.), Andrew Wigginsas 21 (9/13 dvit., 1/5 trit.), Kentas Bazemore'as (3/5 trit., 5 per. kam.), Jordanas Poole'as (2/5 trit.) po 10, Juanas Toscano-Andersonas 9 (2/5 trit., 6 atk. kam.).

