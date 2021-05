Titulo medžioklė prasideda: neįtikinantys „Lakers“ ir revanšo sieksiantys „Bucks“

Nuotr.: BasketNews.lt iliustracija Nuotr. BasketNews.lt iliustracija Šiąnakt pasibaigus įkrintamųjų turnyrui, Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) nesustoja ir jau šį vakarą prasidės svarbiausios sezono kovos – atkrintamosios. Jono Valančiūno atstovaujama Memfio „Grizzlies“ tapo paskutiniąja ekipa, prasimušusia tarp 16 geriausių komandų, o tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti visas atkrintamųjų poras. Rytų konferencija Filadelfijos „76ers“ – Vašingtono „Wizards“ Šios poros favoritas yra daugiau nei aiškus. Pirmą kartą nuo 2001-ųjų pirmąją poziciją Rytų konferencijoje užėmę „76ers“ turi aiškius kozirius ir visa savaite daugiau poilsio nei įkrintamosiose žaidę „Wizards“. MVP ritmu visą sezoną žaidžiantis Joelis Embiidas turėtų laužyti ir taip pakrikusią Vašingtono ekipos gynybą, kuri statistiškai yra prasčiausia visoje NBA – per rungtynes „Wizards“ vidutiniškai praleidžia po 118,5 taško. Tuo metu herojišką atkarpą reguliariojo sezono pabaigoje sužaidę „Wizards“ jau pasiekė savo pergalę patekdami į atkrintamąsias. Russellas Westbrookas vis dar demonstruoja žvėrišką formą, į rikiuotę sugrįžo ir Bradley Bealas, tačiau šiai „Wizards“ komandai „76ers“ yra paprasčiausiai per stiprus varžovas. Bruklino „Nets“ – Bostono „Celtics“ Kyrie Irvingas grįžta į Bostoną ir tai yra bene didžiausia šios poros intriga. „Celtics“ nelaimei, komanda neturi trijų Marcusų Smartų, tad pristabdyti didįjį „Nets“ trejetą atrodo neįmanoma misija. „Celtics“ šansus dar labiau mažina Jayleno Browno trauma, o tai, ar ši serija truks ilgiau nei ketverias rungtynes, priklausys nuo Jaysono Tatumo individualaus meistriškumo. Bostono ekipos žvaigždė surengė 50 taškų pasirodymą įkrintamųjų dvikovoje su Vašingtono „Wizards“, tad tik panašūs pasirodymai gali leisti „Celtics“ kabintis bent į vienerias rungtynes. Žvelgiant iš „Nets“ perspektyvų, Kevinas Durantas, Jamesas Hardenas ir Irvingas kartu yra sužaidę viso labo septynis susitikimus, tad ši serija turėtų tapti geru apšilimu prieš svarbiausias atkrintamųjų kovas. Nuotr. AFP – Scanpix Milvokio „Bucks“ – Majamio „Heat“ Vienareikšmiškai įdomiausia pirmojo etapo serija Rytų konferencijoje. Praėjusių metų Rytų konferencijos pusfinalio pakartojimas, kuriame „Heat“ eliminavo „Bucks“, tad Milvokio ekipai tai yra puiki proga revanšui. Šiemet „Bucks“ teks nusimesti atkrintamosiose persekiojantį dvejų metų šleifą, kuomet Milvokio klubą sustabdo prieš Giannį Antetokounmpo pastatoma gynybinė siena. „Heat“ tebeturi visus pagrindinius komponentus, kurie nugalėjo „Bucks“. Andre Iguodala, Bamas Adebayo ir Jimmy Butleris turėtų būti pagrindiniai kandidatai, kurie rūpinsis „Giannio siena“, o pastarieji du dar temps Majamio ekipos žaidimą ir puolime. Sudėtyje tebėra ir Orlando burbule siautėjęs Goranas Dragičius bei dinamiškasis Duncano Robertsono ir Tylerio Herro duetas. Vis dėlto Herro sužaidė kiek nuviliantį reguliarųjį sezoną, tad bus įdomu pamatyti, ar geriausią 21-erių gynėjo formą vėl išvysime svarbiausioje sezono stadijoje. Be abejo, skirtingai nei pernai, „Bucks“ šiemet turi Jrue Holiday, kuris yra ne tik tarp lyderių puolime, bet ir vienas geriausiai besiginančių gynėjų. Ne ką mažiau svarbus buvo ir P.J. Tuckerio atvykimas, tad lyginant su praėjusiais metais, „Bucks“ sustiprino buvusias silpnąsias vietas. Šių metų atkrintamosios „Bucks“ ekipai taps smarkiai komandos potencialą pamatuosiančiu lakmuso popierėliu, mat Antetokounmpo, Khriso Middletono ir Holiday branduolys jau dabar yra užkimšęs didžiąją dalį algų kepurės, tad sudėties tobulinimui vietos bus maža. Serijos favoritu galima laikyti „Bucks“, tačiau žinant, jog „Heat“ turi labai solidų patirties ir stipraus charakterio mišinį, Milvokio ekipai lengva tikrai nebus. Serija taptų dar labiau intriguojančia, jeigu pirmąsias rungtynes laimėtų „Heat“ ir tokiu atveju būtų įdomu pamatyti, kaip „Bucks“ tvarkytųsi su užgriuvusiu spaudimu. Niujorko „Knicks“ – Atlantos „Hawks“ Dar viena intriguojanti serija, kurioje susitinka į atkrintamąsias sugrįžusios komandos. Malonia sezono staigmena tapę „Knicks“ žaidžia disciplinuotą ir gynyba paremtą krepšinį, o prie to daugiausiai prisidėjo vyriausiasis treneris Tomas Thibodeau. Ryškiausiomis spalvomis suspindę Juliusas Randle‘as ir R.J. Barrettas šalia savęs turi antrą jaunystę išgyvenantį Derricką Rose‘ą, kurio patirtis tokiose rungtynėse taip pat bus labai svarbi. Ne ką mažiau svarbesnis faktorius – namų aikštės pranašumas. Nuo 2013 m. atkrintamųjų nematę „Knicks“ sirgaliai „Madison Square Garden“ arenoje, kurioje rungtynes stebės 15 tūkst. gerbėjų, turėtų užkurti tikrą pirtį. Tuo metu į „Hawks“ rikiuotę sugrįžo De‘Andre Hunteris, kuris turėtų apsiimti Randle‘o priežiūra, Clinto Capelos prisijungimas sucementavo gynybą, o vyr. trenerio kėdę perėmęs Nate‘as McMillanas įkvėpė komandą galingam finišui reguliariajame sezone. Strategų mikrodvikova taip pat bus įdomi. Nemažą patirtį sukaupęs Thibodeau atkrintamąsias pasiekė 7 iš 8 atvejų, kuomet komandoje išdirbo pilną sezoną, tačiau didžiausios aukštumos (Rytų konferencijos finalas) buvo pasiektas su pajėgia Čikagos „Bulls“ ekipa. Šis strategas taip pat susilaukdavo pastabų, jog ilgos minutės žaidėjams reguliariajame sezone priveda prie krepšininkų nuovargio ir atima galimą aukštesnės pavaros faktorių atkrintamosiose. Šį sezoną 30 minučių žaidimo ribą viršijo viso labo trys „Knicks“ žaidėjai, tad galbūt išvados šiuo klausimu yra padarytos? Kaip ir Thibodeau, McMillanas atkrintamąsias pasiekė 7 kartus per pastaruosius 8 darbo metus. Vis dėlto net šešis kartus McMillano treniruotos komandos (Portlando „Trail Blazers“ ir Indianos „Pacers“) iškrito jau pirmajame etape. Būtent su „Pacers“ McMillano statistika atkrintamosiose yra liūdniausia. Iš keturių pirmojo etapo serijų, Indianos ekipa tris pralaimėjo sausai – 0-4. Vienintele išimtimi tapo 2017-2018 m. sezonas, kai „Pacers“ 3-4 krito prieš Klivlando „Cavaliers“. Abu treneriai šioje serijoje turės, ką įrodyti ir nuo to yra tik įdomiau. Galų gale, abi komandos atkrintamosiose praktiškai neturi jokios patirties. Randle‘ui, Barrettui, Immanueliui Quickley, Obi Toppinui, Trae Youngui, Bogdanui Bogdanovičiui, Kevinui Huerteriui, Johnui Collinsui ir Camui Reddishui tai bus pirmosios rungtynės atkrintamosiose. Taip, abi komandos turi laiko patikrintų veteranų (Rose‘as, Tajas Gibsonas, Lou Williamsa, Danilo Gallinari), tačiau dauguma pagrindinių ekipų žaidėjų yra visiškai jauni ir daug kas priklausys nuo to, kaip jie susitvarkys su atkrintamųjų atmosfera. Tai ypač aktualu gali būti Youngui, kuris reguliariajame sezone vidutiniškai išmesdavo po 8,7 baudos metimo (3 vieta NBA). Žinant, kad teisėjai atkrintamosiose propaguoja kietesnį krepšinį, gaunamų švilpukų kiekis gali ženkliai sumažėti. Vakarų konferencija Jutos „Jazz“ – Memfio „Grizzlies“ Pamatę šios nakties rezultatą, „Jazz“ trenerių štabas, personalo nariai ir gerbėjai turėjo džiūgauti iš laimės. Stephenas Curry neterorizuos Rudy Goberto, o vietoje čempionišką patirtį turinčių „Warriors“ lyderių laukia nepatyrusi Memfio ekipa. Realybė tokia, kad „Grizzlies“ sezoną jau dabar galima vadinti sėkmingu ir patekimas į atkrintamąsias yra didelis Tayloro Jenkinso bei jaunųjų krepšininkų nuopelnas. Vis dėlto „Grizzlies“ savo lubas jau pasiekė. Nuotr. AP – Scanpix „Jazz“ šiai Memfio komandai turi paprasčiausiai per daug ginklų. Jono Valančiūno po krepšiu laukia rimtas varžovas, tačiau verta pažymėti, jog JV dažnai sužaidžia sėkmingas rungtynes prieš tradicinius centrus. Vis dėlto kiti „Grizzlies“ lyderiai, Ja Morantas, Dillonas Brooksas ar Jarenas Jacksonas, dar stokoja stabilumo, tad rimtas Memfio komandos pasipriešinimas yra sunkiai tikėtinas. Maža to, „Jazz“ jau pirmajame serijos mače turėtų sulaukti grįžtančio Donovano Mitchello. Apskritai, Quino Snyderio užkurtas mechanizmas šį sezoną veikia taip gerai, kad pilnos sudėties „Jazz“ turi prabangą rungtynes pradėti ant atsarginių žaidėjų suolelio palikdami Joe Inglesą bei Jordaną Clarksoną. Abu šie krepšininkai pretenduoja į geriausio šeštojo žaidėjo apdovanojimą ir kartu vidutiniškai renka po 30,5 taško, 7,6 atkovoto kamuolio bei 7,3 rezultatyvaus perdavimo. Poros favoritas yra aiškus, tad Valančiūnui belieka palinkėti nepatirti traumos ir kuo greičiau atvykti į Lietuvos rinktinės stovyklą. Finikso „Suns“ – Los Andželo „Lakers“ „Lakers“ įkrintamosiose išsigelbėjo fantastiško LeBrono Jameso metimo dėka, tačiau savo žaidimu nė kiek nepriminė NBA čempionų. Kaip ir praėjusį sezoną, Frankas Vogelis yra sustygavęs vieną geriausių gynybų NBA, tačiau „Lakers“ didžiausios problemos slypi puolime, kuris buksavo ir rungtynėse su „Warriors“. „Lakers“ atakos neretai būna statiškos ir dažnai yra sprendžiamos individualiais žaidėjų veiksmais. Tą pagrindžia ir skaičiai. Pagal pelnomus taškus „Lakers“ reguliariajame sezone buvo 23-ioje vietoje (vid. 109,5 taško) ir 15-oje pozicijoje pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus (24,7). Be abejo, nemažą dalį laiko „Lakers“ žaidė be Jameso arba Anthony Daviso, o kai kuriais atvejais ir be abiejų savo lyderių. Ir vis dėlto atkrintamųjų LeBronas yra visai kitas žvėris, tad nurašyti „Lakers“ negalima. Tuo metu Chriso Paulo atvykimas pakėlė „Suns“ į kitą lygį ir leido ryškiausiomis spalvomis sužibėti kitam komandos lyderiui Devinui Bookeriui. Vasarą prie komandos prisijungęs Jae Crowderis taip pat sėkmingai užima pataikyti tritaškius bei apsiginti galinčio žaidėjo vaidmenį, o pamiršti negalima ir gynybinio „Suns“ ramsčio Deandre Aytono. Nuotr. AP – Scanpix „Suns“, kaip ir „Lakers“, viso sezono metu taip pat demonstravo solidžią gynybą (7 vieta pagal praleidžiamus taškus), tačiau taip pat turėjo septintą geriausią puolimą NBA, vidutiniškai rinkdami po 115,3 taško. Vis tik „Lakers“ parodė, kad jų gynyba gali išjungti praktiškai bet kurį puolimą, tad daug kas priklausys nuo to, kaip „Suns“ atrodys savoje aikštės pusėje. Aytonas gali sėkmingai apsiginti nuo Daviso, tačiau daugiau kandidatų Finikso ekipa baudos aikštelėje neturi. Prieš Davisą ir Montrezlą Harrellą gynyboje problemų turės tiek Dario Šaričius, tiek Frankas Kaminsky, tad „Lakers“ turi pranašumų priekinėje linijoje. „Suns“ taip pat negali pasigirti atkrintamųjų patirtimi. Išskyrus Paulą ir Crowderį bei tokius pagalbinius žaidėjus kaip Cameronas Payne‘as ir Torrey Craigas, nė vienas Finikso krepšininkas per savo karjerą nėra sužaidęs daugiau nei dviejų atkrintamųjų serijų. Nepaisant to, „Lakers“ laukia nelengva serija, kuriai gali prireikti visų septynių susitikimų ir teigti, kad NBA čempionai tikrai perlips šį barjerą, nederėtų. Denverio „Nuggets“ – Portlando „Trail Blazers“ Jamalo Murray netektis „Nuggets“ ekipai tikrai bus skausminga tiek šioje, tiek ir kitose serijose, jeigu jose Denverio ekipa žais. Gynėjų liniją paskutinėmis reguliariojo sezono savaitėmis sudarė Facundo Campazzo ir Austino Riverso tandemas, kuris yra gerokai kuklesnis nei Damianas Lillardas bei C.J. McCollumas. Vis dėlto „Nuggets“ savo sudėtyje vis dar turi MVP tapsiančiu Nikola Jokičių, o puolime nemenką naštą ant savo pečių perėmė Michaelas Porteris, kuris per paskutinius 10 susitikimų fiksavo 21,2 taško (46 proc. trit.) ir 5,7 atkovoto kamuolio statistiką. Komandoje gerai pritapo po mainų atvykęs Aaronas Gordonas, o savo indėlį įneša ir tokie pagalbiniai krepšininkai kaip Gary Harrisas, Monte Morrisas, į rikiuotę grįžtantis Willas Bartonas bei veteranas Paulas Millsapas. Didžiausia „Blazers“ problema yra gynyba. Išskyrus Robertą Covingtoną, Portlando ekipoje nėra nė vieno bent kiek solidesnio krepšininko gynyboje, o tikėtis Jusufo Nurkičiaus benefiso savo aikštės pusėje prieš Jokičių taip pat sunku. Labai intriguojanti mikrodvikova turėtų būti tarp Campazzo ir Lillardo. Agresyvusis argentinietis turėtų būti tiesiog prilipęs prie „Blazers“ žvaigždės, tad bus įdomu išvysti, kaip „Nuggets“ naujokui seksis išvesti iš kantrybės varžovų lyderį. Trumpai apibendrinant, šioje serijoje laukia galinga „Blazers“ puolimo mašina prieš apylygę „Nuggets“ sudėtį su MVP priešakyje. Ryškaus favorito nėra, tad realu išvysti 2019 m. pakartojimą, kuomet šios komandos Vakarų konferencijos pusfinalyje sužaidė visus 7 susitikimus. Los Andželo „Clippers“ – Dalaso „Mavericks“ Dar vienos praėjusių metų serijos pakartojimas, kuriai veikiausiai lemta tokia pati baigtis. Luka Dončičius yra Luka Dončičius, tačiau „Mavericks“ šiame sezone tapo vargiai geresne komanda. Joshas Richardsonas, nors ir nežaidžia blogo sezono, tačiau nepritapo taip, kaip buvo galima tikėtis. Šių metų serijoje jau turėtų būti Kristaps Porzingis, bet latvis visą sezoną blaškėsi tarp gydytojų kabinetų ir aikštelės. Net ir dabar Porzingis iš rikiuotės buvo iškritęs dviem savaitėms ir į aikštelę sugrįžo paskutinėms trejoms rungtynėms. Pasakyti, kas yra antras geriausias „Mavs“ žaidėjas, yra ganėtinai sunku. Porzingis? Timas Hardaway? Richardsonas? Bet kokiu atveju Dončičius turi per mažai pagalbos ir tai bus didelė problema šioje serijoje. Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Savo ruožtu „Clippers“ tebeturi tą patį branduolį ir gilų atsarginių žaidėjų suolelį. Taip pat sunku tikėtis, kad Paulas George‘as turės tokias katastrofiškas atkrintamąsias, kaip pernai. Tyronnas Lue leido suprasti, kad Dončičiui bus siekiama apsunkinti gyvenimą, kaip tik įmanoma. „Žinome, kad jis yra gyvatės galva ir mūsų laukia rimtas iššūkis, – apie slovėną sakė Lue. – Turėsime versti jį atlikti skirtingus metimus bei neleisti aikštelėje jaustis komfortabiliai.“ Jog Dončičius aikštelėje nesijaus komfortabiliai, galima beveik neabejoti. Lue savo selekcijoje turi Kawhi Leonardą, Paulą George‘ą, Patricką Beverley ar net tą patį Marcusą Morrisą. Visi jie gali sėkmingai varginti „Mavericks“ žvaigždę. „Mavericks“ per šiuos metus dar nepriaugo iki „Clippers“ lygio kalibro komandos, tačiau laukia įdomi serija vien dėl Dončičiaus galimybių užkurti neeilinį šou.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Paspirtis „Jazz“ stovykloje: daugiau nei mėnesį nežaidęs Mitchellas ruošiasi atkrintamųjų startui Buvęs „Nets“ vadovas: „Valančiūnas – vienas labiau neįvertintų NBA žaidėjų“ NBA šališkumą „Knicks“ atžvilgiu įžvelgiantis „Hawks“ strategas sulaukė piniginės baudos Be variantų: Sabonis surinko trigubą dublį, bet „Pacers“ nušluota Vašingtone NBA olimpe įsitvirtinęs Sabonis nežada sustoti: „Mano tikslas – visuomet tobulėti“ Valančiūnas triumfuoja: „Grizzlies“ įveikė „Warriors“ ir pateko į atkrintamąsias Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (0) Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.