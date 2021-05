LeBronas pažeidė NBA saugumo protokolą

tiesa. siaip James jau turejo but uzbanintas is NBA neribotam laikui, po to, kai jis tweetino policininka, kuris isgelbejo juodaode mergaite nuo nusikalteles, kuri laike PEILI savo rankoje ir buvo labai arti iki tragisko ivykio. tu kitaip Silverio nepaaiskinsi, jis yra left-wing lunatikas kuris jokiu ki.ausu neturi, kad kazka JIS padarytu, o ne primadonos jamesai hu.jamesai.