Puolimo mašiną užkūręs „Rytas“ žengė į LKL pusfinalį

Vilniaus „Rytas“ tiesiausiu keliu žengė į Betsafe – LKL pusfinalį.

Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 101:70 (19:20, 37:12, 30:13, 15:25) sutriuškino „Šiaulius“ ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 2-0.

Pusfinalyje sostinės klubas susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“. Pirmosios serijos rungtynės Vilniuje įvyks antradienį.

Koronaviruso išretinti šiauliečiai šioje dvikovoje vertėsi be Mindaugo Lukauskio, Ernesto Jonkaus, Kasparo Berzinio ir Jono Paukštės. Sezono MVP apdovanojimą prieš mačą atsiėmęs Elvaras Fridrikssonas į aikštę žengė tik paskutinę rungtynių minutę.

Dvikovą sėkmingiau pradėjo šiauliečiai, kurie ir laimėjo pirmąjį ketvirtį (20:19), o didžiausios Antano Sireikos auklėtinių problemos prasidėjo antrajame kėlinyje.

Andrew Goudelocko vedami vilniečiai tritaškiais varpė varžovų krepšį, per kėlinį įmetė 37 taškus ir įgijo triuškinamą pranašumą – 56:32.

Trečiajame kėlinyje vilniečiai sužaidė dar vieną galingą atkarpą ir po Arno Butkevičiaus tritaškio susikrovė rekordinę 40 taškų persvarą – 74:34. Skaičiuojant nuo antrojo kėlinio pradžios, „Rytas“ laimėjo atkarpą 53:11.

Šimtąjį tašką sostinės klubui pelnė Lukas Uleckas.

„Rytas“, kaip ir pirmajame ketvirtfinalio susitikime, taip ir šeštadienį varžovus baudė tritaškiais – 17 tolimų metimų iš 38 bandymų (44 proc.).

Vilniaus ekipos gretose išsiskyrė Butkevičius, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 16 taškų (4/4 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai, 2/2 baudų metimai), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 24 naudingumo balai.



Šeimininkams Martynas Varnas per 28 minutes pelnė 17 taškų (6/6 dvitaškiai, 1/4 tritaškiai, 2/2 baudų metimai), atkovojo 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 18 naudingumo balų.



„Šiauliai“: Martynas Varnas 17 (6/6 dvit.), Eimantas Stankevičius 14 (4/6 dvit., 2/8 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Arminas Urbutis 13 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Andy Van Vlietas (6 kld.), Justas Furmanavičius (5 rez. perd.) po 7.



„Rytas“: Mindaugas Girdžiūnas (4/6 trit.) ir Arnas Butkevičius (4/4 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam., 3 per. kam.) po 16, Andrew Goudelockas 14 (3/5 trit., 3 per. kam.), Ivanas Buva 13, Lukas Uleckas, Kristjanas Kitsingas (2/5 trit.) po 9, Rapolas Ivanauskas 8 (4/6 dvit.), Augustas Marčiulionis 7.