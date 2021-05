Titulo gynimą su „Lakers“ pasitinkantis Davisas: „Noriu laimėti daug čempiono žiedų“

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Praėjusiais metais Anthony Davisas pirmą kartą per savo devynerių metų karjerą NBA kėlė į viršų čempionų taurę. 208 cm ūgio puolėjas tai kartu darė su LeBronu Jamesu ir Los Andželo „Lakers“ ekipa, kuomet Orlande vykstančiame burbule 4-2 patiesė Majamio „Heat“ krepšininkus.

Po 25 taškus ir 11 atkovotų kamuolių pergalingame finale rinkęs Davisas MVP apdovanojimo neiškovojo – jį nustelbė 29,4 taško bei 12 atkovoto kamuolio rodiklius fiksavęs Jamesas.

Kalbėdamas su Los Andželo „Daily News“ laikraščiu, Davisas teigė nesivaikantis asmeninių apdovanojimų ir tiesiog nori laimėti daugiau čempionatų.

„Neturiu nieko kažkam įrodinėti. Nemanau, kad turiu įrodinėti kažką sau tiesiog būdamas eiliniu čempionu. Aš noriu laimėti daug čempiono žiedų ir šie metai yra dar viena puiki galimybė tai padaryti“, – kalbėjo NBA žvaigždė.

Vis dėl to šiemet „Lakers“ ekipai apginti titulą bus labai sunku. Viso sezono metu Kalifornijos ekipa strigo, pakaitomis vertėsi be iškritusio Jameso arba Daviso, kuris šį sezoną sužaidė vos 36 mačus, ir į atkrintamąsias pateko tik per „Play-in“ turnyrą.

„Lakers“ Vakarų konferencijoje liko septinti ir pirmajame atkrintamųjų rate susitiks su geriausią sezoną nuo 2006-2007 metų žaidžiančia Finikso „Suns“ ekipa, kuri Vakaruose užėmė antrąją vietą.

Serija iki keturių pergalių prasideda šiandien, 22.30 val., Lietuvos laiku.