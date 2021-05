Įspūdingo Moranto neužteko: JV prisirinko pražangų, o dėl techninės prieš Gobertą sunkiai galėjo patikėti

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Rekordiniu tempu žaidęs Ja Morantas surinko net 47 taškus, tačiau Memfio „Grizzlies“ talentui pritrūko pagalbos iš bendražygių.

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Rudy Gobert Taškai 21 Taiklumas 9-11 Atkovoti kamuoliai 13 Rezultatyvūs perdavimai 3

Joną Valančiūną pirmoje dvikovos dalyje ribojo užsidirbtos trys pražangos, o ketvirtą po ilgosios pertraukos gavo techninę prieš Rudy Gobertą.

Prancūzas demonstravo jėgą po krepšiais bei su po traumos sugrįžusiu Donovanu Mitchellu antrose ketvirtfinalio rungtynėse namie 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32) atsitiesė prieš „Grizzlies“.

Serijos iki keturių pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Trečiosios ir ketvirtosios rungtynės vyks Memfyje.

„Serija – ilga ir mes mėginsime atsitiesti, – po dvikovos kalbėjo „Grizzlies“ vyr. treneris Tayloras Jenkinsas. – Faktas, jog mes galime kautis prieš juos ir viena pasiekta pergalė – pozityvus dalykas, kurį galime pasiimti iš pirmųjų dvejų rungtynių.“

Valančiūnas techninę pražangą užsidirbo ketvirtojo kėlinio pradžioje, kada pelnydamas taškus iš po krepšio kaire ranka vožtelėjo Gobertui. Prancūzas parkrito ant parketo ir teisėjai skyrė lietuviui griežtą nuobaudą.

Trečiajame ketvirtyje Gobertas po fizinio kontakto su JV griuvo ant grindinio, nuo kurio pakilo net pašokęs iš įsiūčio dėl Valančiūnui neužfiksuotos pražangos.

Lietuvos rinktinės centras per 30 minučių sumetė 18 taškų (7/11 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 2 kartus suklydo.

Jo tiesioginis oponentas Gobertas surinko 21 tašką (9/11 dvit., 3/8 baud.), 13 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvius perdavimus ir 4 blokus.

Morantas realizavo 13 iš 19 dvitaškių, 2 iš 7 tritaškių, 15 iš 20 baudų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, 4 sykius suklydo bei 3 kartus prasižengė.

21-erių gynėjo pelnyti 47 taškai per rungtynes – naujasis „Grizzlies“ klubo rekordas.

„Reikia atiduoti pagarbą Ja, po velnių, jis buvo netoli 50-ies taškų, – kalbėjo varžovas Mitchellas. – Morantas – velniškai geras žaidėjas, gerbiu jį.“

Pirmoje dvikovos dalyje dominavusi „Jazz“ pasitinkant ilgąją pertrauką pirmavo 22 taškais (74:52), bet „Grizzlies“ krepšininkai smogė vos tik grįžę į aikštę.

Jie per trečiąjį kėlinį surinko 43 taškus ir buvo priartėję per tris taškus – 97:100. Visgi tada svečiai iš Memfio praleido 10 taškų be atsako ir nebeišsikapstė iš dviženklio deficito – 97:110.

„Jazz“ atakų generolas Mike'as Conley per 37 minutes išdalino 15 rezultatyvių perdavimų ir įmetė 20 taškų (5/11 dvit., 3/5 trit., 1/1 baud.).

Septyni iš devynių Jutos krepšininkų surinko dviženklį taškų skaičių, mažiausiai – po 14 – pelnė Royce'as O'Neale'as ir Joe Inglesas.

Dėl čiurnos traumos beveik pusantro mėnesio nežaidęs Mitchellas rungtyniavo 26 minutes ir pelnė 25 taškus (3/9 dvit., 5/10 trit., 4/4 baud.).

„Jazz“: Donovanas Mitchellas 25 (3/9 dvit., 5/10 trit.), Rudy Gobertas 21 (9/11 dvit., 3/8 baud., 13 atk. kam., 4 blok., 29 naud.), Mike'as Conley 20 (5/11 dvit., 3/5 trit., 15 rez. perd., 25 naud.), Bojanas Bogdanovičius 18 (6/8 dvit., 1/5 trit.), Jordanas Clarksonas 16 (1/6 trit., 7/7 baud., 6 atk. kam.), Royce'as O'Neale'as (4/6 trit., 8 atk. kam.), Joe Inglesas (3/3 trit.) po 14, Georgesas Niangas 8 (2/4 trit.).



„Grizzlies“: Ja Morantas 47 (13/19 dvit., 2/7 trit., 15/20 baud., 7 rez. perd., 4 kld., 35 naud.), Dillonas Brooksas 23 (8/12 dvit., 2/2 trit.), Jonas Valančiūnas 18 (7/11 dvit., 6 atk. kam.), Jarenas Jacksonas 16 (9/11 baud.), Kyle'as Andersonas 11 (4/5 dvit., 6 atk. kam., 4 per. kam.), De'Anthony Meltonas 7 (1/5 trit.).

