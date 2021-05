Olimpinės 3x3 atrankos starte solidžią lietuvių pergalę pakeitė gniuždanti nesėkmė prieš JAV

Wha

Ką ten tie "treneriai" veikia? Turėjo viską savo rankose. Reikėjo tik padegint atakos laiką prieš bandant įmesti paskutinį tašką ir būtų laimėję, net be to paskutinio taško. Padusę varosi ir iš judesio šveičia. Paskui į gynybą nespėja pribėgt. Pralošė tik per savo durnus sprendimus. Velnias žino per kur nusipelnę čia žaist olimpinėse. Kitavertus - sistema irgi nesąmoninga. Lietuva žaidė prieš Kazachstaną, o po poros valandų jau prieš JAV. JAV nežaidė prieš nieką ir atėjo pailsėję ir pasiruošę. Jie tik vėliau žais su suknista korėja. Paskutines 2 min. LTU vos pajudėjo. Buvo per daug išsekę net bėgti. Į gynybą visai nespėdavo. JAV tiesiog prasivarydavo padususius lietuvius ir pasiimdavo tašką kol priartėjo. Ir čia turi būti olimpinio sporto kvalifikacijų tvarka? Mokyklinio gatvės turnyrėlio tvarka. Meh.