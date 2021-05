Goudelocko užkurtas ir „Lietkabelį“ sutriuškinęs „Rytas“ – per pergalę nuo LKL finalo

Matosi kad rais tiesiai is jeep darzines :) Pastebejimas butu toks. Lietkabelio gynejai avantiuristai. Moraliskai komanda neatlaiko neteisingo taisykliu traktavimo. Jau antras rungtynes is eiles specialiai atrinkti teisejai laiko skirtinga kontakto lygi besiginancios komandos atzvilgiu. ar cia Panevezio klaida, kad per minkstai ginasi, nors jiems kitaip ir neleidzia, ar bandyt daryti ta pati, pasiimti pora techniniu ir nesiduoti spardomi ir ryto ir teiseju. Nuvyle Canakas, neparode jokio charakterio, matomai taupo pinigus ir Panevezyje neliks.