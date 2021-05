Šaltakraujis Higginsas ištempė „Barceloną“ į finalą

kasioguru

jei gerai nugirdau varzybu gale po neuztikrinto Davieso metimo Saras sako "Brandon, take no more shots". blin, cia gi taip demotyvuoja. tas Barcos zaidimas pagal schema yra visai nesiuolaikiskas. aisku Armani iso ball irgi ne pavyzdys, bet Saras per daug varzo zaideju laisve. cia ne Zalgirio grybukai, kuriuos reikia taip kontroliuot. su tokia sudetim Barca turetu per visus pervaziuot, o ne smaukytis su visokiais Zenitais iki game5 ar Armaniais iki paskutinio metimo.