Šaro noras prieš finalą: „Reikia priversti juos žaisti „Barcos“ krepšinį“

Abiem komandoms teko nervingai prakaituoti iki paskutinės sekundės, bet Eurolygos gerbėjai galiausiai gaus finalą, apie kurį svajojo paskutinius kelis mėnesius. Geriausias puolimas prieš geriausią gynybą. Vasilije Micičius prieš Nikola Mirotičių. Erginas Atamanas prieš Šarūną Jasikevičių. Stambulo „Anadolu Efes“ prieš „Barceloną“.

Šaro treniruojama „Barcelona“ penktadienį Vokietijos mieste Kelne 84:82 palaužė Milano „AX Armani Exchange“ ir sekmadienį sieks pirmojo titulo nuo 2010 metų.

„Truputį keistos rungtynės, ne tokios, kokių tikėjomės, – po nervingo pusfinalio sakė Jasikevičius. – Maniau, kad dėl rungtynių svarbos bus sunku pelnyti taškus, be to, prieš tai su Milanu žaidėme su gana solidžia gynyba ir maniau, kad finalo ketverte stabdysime juos dar geriau. Vis kalbame apie detales, man tas svarbu, bet mes gerai neišpildėme detalių. Nesupratome, kur jų stiprioji ranka, kokias vietas metimui jie renkasi.

Negalime per kėlinį praleisti 24 ar 29 taškus. „Barcos“ gynybos šiandien nebuvo iki ketvirto kėlinio, dėl to ir strigome. Dabar turime pasiruošti prieš turbūt geriausią puolimą Eurolygoje ir, jeigu nepadarysime to, bus sunku.“

Būsimi Šaro varžovai, „Anadolu Efes“, pirmajame pusfinalyje išbarstė 21 taško persvarą ir tik dvikovos pabaigoje 89:86 pranoko Maskvos CSKA.

Anot Jasikevičiaus, potencialiam varžovui jis su komanda ruošėsi jau kurį laiką.

„Bandysime nustebinti mažais dalykais, – sakė „Barcelonos“ strategas. – Tris savaitės iki finalo ketverto galvojome apie visus tris oponentus, nes ryt per dieną nelabai ką nuveiksi. „Efes“ yra labai talentingi, jeigu duosi jiems šansus, bus labai sunku. Reikia priversti juos dirbti kiek įmanoma daugiau, išimti iš komforto zonos ir priversti juos žaisti „Barcos“ krepšinį.“

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Nikola Mirotic Taškai 21 Taiklumas 5-10 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 0

„Barcelonai“ pusfinalyje šyptelėjo sėkmė, kai Kevinas Punteris mačo pabaigoje nepataikė tritaškio būdamas visiškai laisvas, o po to Cory Higinsas realizavo kur kas sunkesnį metimą, likus žaisti 0,8 sek.

„Punteris turėjo gerą metimą, aišku, jis yra vienas geriausių metikų Europoje. Pataikytų, būtų sunku, bet judame pirmyn ir turime pasimokyti“, – sakė Jasikevičius.

„Barcelona“ dvikovos pabaigoje prarado Nicką Calathesą, kuris susižeidė čiurną, ir dėl jo galimybių dalyvauti šeštadienio mače yra didelių abejonių.

Jasikevičius pabrėžė, kad Calathes komandai svarbus ne tik dėl puolimo, bet ir dėl gynybos.

„Niekas nekalba apie Nicko gynybą, visi kalba apie jo puolimą, koks jis nuostabus. Tai gražu instagramui ar feisbukui, o aš noriu daugiau pakalbėti apie jo gynybą, kaip jis spaudžia oponentus, koks jo didelis kūnas, ir kaip jo gynyba sustabdo oponentus“, – sakė Jasikevičius.

Ką Šaras mano apie Ergino Atamano žodžius, kad Shane’as Larkinas „Anadolu Efes“ komandai atneš titulą?

„Norite, kad komentuočiau, ką Erginas pasakė apie savo komandą? – perklausė Jasikevičius. – Gyvename demokratijoje, visi gali sakyti, ką nori.“