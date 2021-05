Traumuoto starto penketo neturėjęs Urbonas: „Buvome pasmerkti jau prieš rungtynes“

Nuotr.: BNS

Utenos „Juventus“ trečiajame pusfinalio serijos mače nepasipriešino Kauno „Žalgiriui“ ir pralaimėję 0-3, kovas tęs dėl trečiosios vietos.

Vyriausiasis treneris Žydrūnas Urbonas po pralaimėto susitikimo pripažino, kad traumuotų žaidėjų situacija visiškai supainiojo kortas.

„Pasirodo sustojus autobusu, kalbant futbolininkų žargonu, praleidome mažiausiai (taškų), – pusiau juokais, pusiau rimtai po dvikovos sakė Urbonas. – Nuotaiką pakėlė mūsų jaunasis talentas (Redas Šukšta, pelnęs pirmuosius taškus LKL karjeroje). Švelniai pasmerkti buvome jau prieš rungtynes.“

„Pasmerkti, bet ne pergalei (o pralaimėjimui). Man kažko norėti... Aišku per daug žaidėme. Svarbiausia buvo išrotuoti. Šulskis žaidė per daug ir Bryantas (Crawfordas) šiek tiek per daug, bet nebuvo variantų.

Tam tikrais momentais sustojome aikšte ir pasidarėme dar kelis tam tikrus dalykus, kuriuos nusinešime kovoje dėl trečios vietos. Ką čia daug kalbėsi“, – nebedaugžodžiavo „Juventus“ strategas.

– Kas dar nudžiugino be Šukštos taškų?

– Manau, kad mes unikaliai (sužaidėme) su tais septyniais didžiavyriais. Pataikėme 1 tritaškį iš 16, bet sumetėme 75 taškus. Taip, kad kelių puolime atrandame. Dar praradome tokių kvailų kamuolių, kur tiesiog nepagaudavome, bet viską suprantu – tai buvo nuovargio pasekmės.

Apie teigiamus epizodus labai sunku spręsti. Žaidėme pirmas rungtynes devyniese, lyg ir buvo tas krepšinis. Namuose likome septyniese, šiandien – vėl septyniese, tad labai sunku žiūrėti blaiviai į tokią seriją. Norisi atrasti (pozityvo), bet čia gaunasi toks antikrepšinis šiek tiek.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Marius Grigonis Taškai 18 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 3

Svarbu nuotaika, kad pabaigėme gera nuotaika. „Žalgiris“, be abejo, šiandien turėjo labai daug situacijų metimams, nes stovėjome zona. Man ji niekada nepatiko, stovi tik tada, kai gyvenimas tave priverčia.

Buvo aišku, kad „Žalgiris“ daug mes, buvo aišku, kad namuose žaidžia ir gerai pataiko tritaškius, kas yra jų akcentas. Buvo aišku, kad jie mes per 90 taškų, tad kaip ir sakiau, švelniai tariant, buvome pasmerkti.

Valdymo komandos prasme buvo vienos geresnių Crawfordo rungtynių, išskyrus porą epizodų, kur vėl nutrūko. Mes su juo šnekėjome, dirbome ties tuo klausimu.

– Kas negalės žaisti mažajame finale?

– Nežinau. Daugiausia abejonių dėl Gecevičiaus ir Skučo. Paliukėnas jau praktiškai pasveikęs. Šiandien ant suolo sėdėjo startinis penketas. Kol kas yra gyvi septyni žmonės, dėl kitų labai didelės abejonės. Pirmadienį išsiaiškinsime.

Eisime kautis ir žaisti. Tai bus ne „Žalgiris“. „Žalgiris“ yra „Žalgiris“, bus kitas varžovas. Nenuvertinant būsimo varžovo, bet tai vis tiek bus šiek tiek lengviau.

– Tai mažajame finale būsite tokie kovingi, kaip Plungės „Babrungas“?

– Šiandien neminėsiu Plungės „Babrungo“, nes ruošiuosi nuvažiuoti ir pažiūrėti jų rungtynes. Po sezono būtinai aplankysiu, nes atsirado šilti jausmai.