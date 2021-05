„Rytas“ tiesiausiu keliu žengė į LKL finalą

Nuotr.: BNS

Vilniaus „Rytas“ LKL pusfinalio serijoje galop sulaukė rimtesnio Panevėžio „Lietkabelio“ pasipriešinimo, tačiau Giedriaus Žibėno auklėtiniai į finalą žengė tiesiausiu keliu.

„Rytas“ trečiajame serijos mače namuose po atkaklios kovos 87:80 (25:20, 20:20, 20:24, 22:12) įveikė „Lietkabelį“ bei pusfinalyje triumfavo 3-0.

„Jaučiamės, kad pasiekėme tai, ko nusipelnėme. „Lietkabelis“ žaidė virš galimybių ribos, pataikė sunkius metimus, bet mes esame ten, kur ir turime būti“, – po mačo sakė Žibėnas.

Finalo serijoje „Rytas“ žais su Kauno „Žalgiriu“, o „Lietkabelis“ kovoje dėl trečiosios vietos susidurs su Utenos „Juventus“. Abi serijos vyks iki 3 pergalių.

„Mes norime kalbėti aikštėje, ne spaudoje ar į kameras“, – apie artėjančią kovą su „Žalgiriu“ sakė Žibėnas.

Pirmąsias dvejas rungtynes „Rytas“ laimėjo 25 ir 20 taškų persvaromis.

„Rytas“ į LKL finalą žengė trečią sezoną iš eilės.

Titulą ginančio Kauno „Žalgirio“ ir „Ryto“ finalo serija prasidės birželio 2 d. Kaune. Antrasis mačas vyks birželio 5 d. Vilniuje. Į Kauną serija grįš birželio 7 d.

Jei prireiks, ketvirtasis didžiojo finalo mačas sostinėje bus žaidžiamas birželio 10 d., o penktosios serijos rungtynės vyktų birželio 12.

Kova dėl trečiosios vietos tarp „Lietkabelio“ ir Utenos „Juventus“ startuos birželio 1 d. Panevėžyje. Antrosios rungtynės vyks birželio 4 d. Utenoje, o trečiosios – birželio 6 d. panevėžiečių namų aikštėje. Ketvirtasis mačas, jei prireiks, numatytas birželio 9 d., o penktosios serijos rungtynės vyktų birželio 11.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Martynas Echodas Taškai 19 Taiklumas 6-9 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 2

Prasidėjus ketvirtajam kėliniui Panagiotis Kalaitzakis greitoje atakoje įkrovė į krepšį ir „Lietkabeliui“ suteikė 5 taškų persvarą (70:65), bet tuomet į priekį šovė „Rytas“.

Andrew Goudelockas pelnė penkis taškus iš eilės, Ivanas Buva pridėjo dvitaškį ir vilniečiai jau buvo priekyje (72:71).

Likus keturioms minutėms „Rytas“ turėjo tik 1 taško persvarą (76:75), bet po Margirio Normanto techninės pražangos Goudelockas įmetė baudą, Martynas Echodas surinko keturis taškus, Arnas Butkevičius sumetė baudas ir vilniečiai atitrūko per 6 taškus (83:77).

Paulius Valinskas dar įmetė tritaškį, bet Dovis Bičkauskis pataikė abi baudas ir įtvirtino „Ryto“ triumfą.

Paskutinį kėlinį „Rytas“ pasitiko turėdamas 3 taškų deficitą, bet jį laimėjo 10 taškų persvara.

Vilniaus komandai Martynas Echodas per 19 minučių pelnė 19 taškų (6/9 dvit., 7/8 baudų), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Panevėžio ekipos gretose išsiskyrė Kyle'as Vinalesas, kuris surinko 21 tašką (6/9 dvit., 3/7 trit.).



„Rytas“: Martynas Echodas 19 (6/9 dvit., 7/8 baud., 7 atk. kam.), Gytis Radzevičius 17 (3/4 trit., 6/6 baud., 5 atk. kam.), Arnas Butkevičius (2/6 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.) ir Andrew Goudelockas (2/5 trit., 5/5 baud.) po 13, Dovis Bičkauskis 9 (6 rez. perd.), Ivanas Buva 8 (3/9 dvit., 7 atk. kam.).



„Lietkabelis“: Kyle'as Vinalesas 21 (6/9 dvit., 3/7 trit.), Paulius Valinskas 15 (2/5 trit.), Margiris Normantas 12 (2/4 trit.), Gytis Masiulis 9 (6 atk. kam.), Panagiotis Kalaitzakis 8 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Vytenis Lipkevičius 7 (5 atk. kam.).

Rungtynių apžvalga:

Masiulio dėjimas: