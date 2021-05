20 iš 20: nė karto šiame sezone nepralaimėjusios „LSU-Kauno“ krepšininkės – B diviziono čempionės

Nuotr.: Dainius Lukšta

Iki „Huawei Moterų lygos“ B diviziono finalo Kauno „LSU-Kauno“ krepšininkės nebuvo pralaimėjusios nė vienerių rungtynių. Vis dėlto Vilniaus universiteto krepšininkės, ko gero, buvo arčiausiai, jog įrašytų pirmąjį pralaimėjimą į kauniečių sąskaitą pačiu svarbiausiu metu.

Patyrusios Rasos Kreivytės auklėtinės finalo mače po atkaklios kovos 68:57 (20:15, 15:17, 17:13, 16:12) palaužė VU krepšininkes, baigė sezoną laimėjusios 20 kartų, nepralaimėjusios nė karto ir iškovojo čempionių titulą.

Naudingiausiai čempionių gretose žaidė Kornelija Balčiūnaitė, kuri per 35 minutes surinko 10 taškų (5/6 dvit.), 16 atkovotų bei 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 30 naudingumo balų.

Balčiūnaitė tapo naudingiausia reguliariojo sezono žaidėja.

Nugalėtojoms Neringa Birietienė pridėjo 26 taškus (10/14 dvit., 6/8 baud.), po 2 atkovotus bei perimtus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 6 klaidas ir 24 naudingumo balus.

Birietienė buvo išrinkta rezultatyviausia B diviziono žaidėja. Jai taip atiteko finalo MVP apdovanojimas.

Paklausta, ką jai reiškia tokie asmeniniai apdovanojimai, Birietienė džiaugėsi, tačiau labiau akcentavo komandos rezultatus.

„Aišku, jog smagu, tačiau svarbiausia, jog komanda nugalėjo. Labai džiaugiamės, laukėme šio titulo“, – kalbėjo žaidėja.

VU nuo pralaimėjimo neišgelbėjo Justina Miknaitė, kuri per 34 minutes pelnė 15 taškų (4/9 dvit., 1/4 trit., 4/6 baud.), atkovojo bei prarado po 6 kamuolius ir surinko 9 naudingumo balus.

Mačą geriau pradėjo vilnietės, kurios po Austėjos Širšinaitytės dvitaškio pirmavo 10:4, tačiau Kauno klubas atsakė galinga atkarpa 21:5 bei po pirmojo kėlinio turėjo 5 taškų pranašumą (20:15).

Vis dėlto VU krepšininkės be kovos pasiduoti nežadėjo, antrajame kėlinyje „LSU-Kauno“ ekipai pirmaujant 27:20, vilnietės pelnė 8 taškus be atsako, o Ugnė Kučinskaitė dvitaškiu persvėrė rezultatą (28:27).

Ketvirtį kaunietės užbaigė atkarpa 8:4 bei į pertrauką išėjo turėdamos vieno metimo pranašumą (35:32).

Po pertraukos komandos toliau žygiavo koja kojon, o iki trečiojo kėlinio pabaigos likus 3 minutėms Aušrinė Belickaitė dvitaškiu persvėrė rezultatą (45:44). Visgi ketvirtį kaunietės užbaigė spurtu 8:0 ir po Dovilės Lukšienės dvitaškio pirmavo 7 taškais (52:45).

Po dar vieno taiklaus Lukšienės dvitaškio „LSU-Kauno“ persvara pasiekė 11 taškų (56:45), tačiau vilnietės nepasidavė, atsakė spurtu 7:0 ir po Širšinaitytės tolimo šūvio likus 4 minutėms priartėjo iki 4 taškų (56:52).

Vis dėlto tai buvo viskas, ką sugebėjo nuveikti VU, kaunietės spurtavo 8:1 bei likus minutei po Lukšienės dvitaškio įgijo 11 taškų pranašumą (64:53), kurio vilnietės panaikinti nebesugebėjo.

Po pergalės kauniečių vyr. trenerė Kreivytė pripažino, kad jeigu iki tol čempionate vieną po kitos skynė lengvas pergales, tai finale prieš VU merginas reikėjo paprakaituoti.

„Visų pirma, tai jums būtų liūdna žiūrėti, jeigu sudaužytume varžoves į vienus vartus. Reikėjo padaryti labiau įtemptas rungtynes, aišku, mes nesistengėme tokių daryti. Visą sezoną mes su nuliu pralaimėjimų praėjome ir pagaliau atėjo tokia komanda, kuri davė kovą ir buvo labai sunku.

Mūsų merginoms nesigavo tai, ką jos galėjo padaryti, įsivėlėme į kovą. Nepakrito tritaškiai, kuo mūsų komanda labai pasižymi. Praradus pasitikėjimą svarstyklės pradėjo svyruoti“, – po pergalės kalbėjo strategė.

Tuo metu VU strategė Loreta Berūkštienė teigė, jog mačo pabaigoje pritrūko tikslumo, tačiau džiaugėsi pasiekta antrąja vieta.

„Tiesiog nepavyko užbaigti metimų rezultatyviai. Jeigu būtume pataikiusios tuos metimus, viskas galėjo pasisukti kitaip. Taip pat gynyboje nenusiėmėme kamuolių ir tai lėmė, kad jos atitrūko.

Vis dėlto tai buvo labai geras sezonas, merginos padarė labai didelį darbą, kuomet sugrįžo po 3 mėnesių pertraukos“, – kalbėjo trenerė.

„VU“: Justina Miknaitė 15 (4/9 dvit., 6 atk. kam., 6 kld.), Ugnė Kučinskaitė 10 (3/9 dvit.), Austėja Širšinaitytė (4 rez. perd., 6 kld.) ir Giedrė Ulytė po 8, Agnė Bobinaitė 7 (2/6 trit., 5 atk. kam.).



„LSU-Kaunas“: Neringa Birietienė 26 (10/14 dvit., 6/8 baud., 5 rez. perd., 6 kld., 29 naud.), Dovilė Lukšienė 19 (7/14 dvit., 1/6 trit., 4 per. kam.), Kornelija Balčiūnaitė 10 (5/6 dvit., 16 atk. kam., 4 per. kam., 29 naud.), Eglė Malašauskė 7 (9 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.).

Tuo metu „Huawei Moterų lygos“ B diviziono bronzos medaliais pasidabino Alytaus „RKL-GUT.LT“ ekipa.

Kristinos Grižienės auklėtinės mažajame finale 65:57 (12:23, 15:15, 21:10, 17:9) įveikė Kauno „KM Žalgirio“ ekipą.

Mačą geriau pradėjo kaunietės, kurios spurtavo 14:4 ir po Rasos Žemantauskaitės-Matlašaitienės baudų metimų pirmojo kėlinio pabaigoje įgijo 11 taškų pranašumą (23:12). Iniciatyvą Brazdeikytės auklėtinės sugebėjo išlaikyti ir antrajame ketvirtyje bei į rūbinę išėjo pirmaudamos 38:27.

Po pertraukos alytiškės sugrįžo į rungtynes, vedamos 6 taškus paeiliui surinkusios Gerdos Raulušaitytės spurtavo 12:0 ir po Ritos Žilinskaitės dvitaškio išlygino rezultatą (44:44).

Lemiamą ketvirtį Grižienės auklėtinės pradėjo spurtu 7:0 ir po Mildos Navickaitės tolimo šūvio likus 5 minutėms pirmavo 57:50.

Matant, jog rungtynės slysta iš rankų, iniciatyvos ėmėsi kauniečių gynėja Danielė Pakulytė, ji pelnė 4 taškus paeiliui bei likus 3 minutėms sumažino skirtumą iki vieno metimo (56:59).

Netrukus Raulušaitytė pelnė dvitaškį, Sirtautaitė atsakė taiklia bauda (57:61), tačiau per likusį laiką kaunietės nesugebėjo pelnyti nė taško, o Alytaus ekipos pergalę baudų metimais likus 17 sekundžių įtvirtino Milda Sauliūtė (63:57).

Po pergalingų rungtynių Alytaus ekipos vyr. trenerė Grižienė kalbėjo, jog po dviejų kėlinių atsiliekant dviženkliu skirtumu, su savo auklėtinėmis turėjo rimtą kalbą rūbinėje.

„Per pertrauką kalbėjome, jog nebėra, kur trauktis. Visos žino savo potencialą, kas kiek gali ir kas kiek sugeba. Neturėjome kur trauktis ir kitų rungtynių nebūtų. Turėjome parodyti čia ir dabar“, – dėstė trenerė.

Prieš tai Alytaus ekipa buvo iškovojusi čempionių titulą tris sezonus paeiliui, tačiau pusfinalyje suklupo prieš VU krepšininkes. Kaip vieną priežasčių, kodėl nepavyko apginti titulo, Grižienė įvardijo traumas.

„Žinoma, mes iš patirties visuomet norime daugiau ir geriausio. Apginti titulą yra sunkiau nei jį iškovoti. Šiemet turėjome didelių traumų ir smulkesnių. Persekiojo tas, kas reiškia likimą. Reiškia nelemta buvo“, – kalbėjo trenerė.

Į bronzą „RKL-GUT.LT“ atvedė 16-metė Raulušaitytė, kuri per 36 minutes pelnė 21 tašką (8/19 dvit., 0/1 trit., 5/8 baud.), atkovojo 5 bei perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir surinko 15 naudingumo balų.

„Nepataikiau metimų iš laisvos padėties, tačiau po pertraukos susikaupiau. Supratau, kad reikia prisidėti prie komandos ir tie metimai tiesiog sukrito“, – savo pasirodymą komentavo puolėja.

Prie pergalės 10 taškų, 10 atkovotų bei 7 perimtus kamuolius ir 23 naudingumo balus pridėjo Gedvilė Savostaitė, kuri buvo pripažinta geriausia lygos kovotoja dėl atšokusių kamuolių.

Žalgiriečių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo Sirtautaitė. Puolėja per 34 minutes surinko 21 tašką (10/13 dvit., 0/4 trit., 1/3 baud.), 8 atkovotus kamuolius, 5 klaidas ir 15 naudingumo balų.

Po pralaimėjimo kauniečių vyr. trenerė Brazdeikytė atskleidė, kodėl po dviejų kėlinių jos auklėtinės prarado iniciatyvą.

„Pasikeitė Alytaus nusiteikimas. Jos pajuto, kad trečia vieta slysta iš rankų. Po pertraukos jos sugrįžo pasiruošusios bet kam, kad tik neatiduoti šios vietos, o mūsų mergaitėms pritrūko patirties. Kada priešininkės yra užsivedusios, atstovėti tikrai nelengva, ypač, kai jos turi daugiau patirties.“, – dėstė trenerė.

„RKL-GUT.LT“: Gerda Raulušaitytė 21 (8/19 dvit., 5/8 baud., 5 atk. kam.), Rita Žilinskaitė 12 (2/11 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Milda Sauliūtė (6 rez. perd.) ir Gedvilė Savostaitė (10 atk. kam., 4 rez. perd., 7 per. kam., 26 naud.) po 10.



„KM Žalgiris“: Ugnė Sirtautaitė 21 (10/13 dvit., 8 atk. kam., 5 kld.), Rasa Žemantauskaitė-Matlašaitienė (4/12 dvit., 0/9 trit., 12 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Patricija Pakulytė (5/6 dvit., 6 atk. kam.) po 10, Danielė Pakulytė 8 (6 atk. kam.).

