Pasitikėjimą akcentavęs Žibėnas: „Ši serija priklausė mums“

Dabar kai yra treneris ir kitam sezonui galima jau dėlioti kito sezono Ryto sudėti. Pirmiausia komplektuojant Ryta reikia išsiaiškinti koks Ryto prioritetas ar Rytas nori būti Nr1 komanda LKL\'e ir turėti galimybę nugalėti Žalgiri ar būti 2,3 ar vidutinioku ir kovoti su Pieno žvaigždėmis... Norint lygiaverčiai kovoti su Žalgiriu ir turėti galimybę nugalėti finalo serijoje reikia didžiaja dalį komandos pinigų biudžeto žaidėjams skirti stipriam starto penketui 75/25 likę atsarginiams, juk pagrindas startinis penketas žaidžia po 30min. Ryto stiprų startini penketa aš įsivaizduoju toki: C- legionierius (aukšto lygio), PF- legionierius (aukšto lygio), SF- Arnas Butkevičius (būtina išsaugoti), PG- legionierius (aukšto lygio), SG- legionierius (aukšto lygio). Toliau roles žaidėjai tie kas dar turi kontraktą su Rytu ir lieka - Gustys, Radzevičius, Uleckas, Marčiulionis Tai Ryto 9 žaidėjų komandos pagrindas branduolys. Likę žaidėjai mažiau reikšmingi atsarginiai pigūs tai - Ivanauskas, 2 jauni talentai, Galbūt pasilikti Girdžiūna ar Giedraiti, ta kuris pigesnis. Dėl dabartinių legionierių Buvos, Kitsing, Goudelock, tai jie nepajėgūs silpni gynyboje ne to lygio kad galėtu kovoti su Žalgirio penketu ir finale aplošti. Turbūt dauguma sakys o kur galimi Ryto pirkiniai - Normantas, Kariniauskas, Masiulis ar Echodas, nieko prieš juos neturiu, bet jie man ne gamechanger lygio žaidėjai ir tikrai ne to lygio kad sustiprintu Ryto stipru startini penketa galinti kovoti kaip lygus su Žalgirio startiniu penketu, o kaip atsarginiai jie tiesiog per brangūs Rytui ir nelogiška būtų pirkti Rytui daug brangių roles žaidėjų, Ryto prioritetas stiprus startinis penketas, tada Rytas bus čempionas Nr1 komanda.