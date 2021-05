Šarui titulo teks palaukti: žvaigždžių traukiama „Anadolu Efes” – pirmą kartą Eurolygos čempionė

Saras ne vieno zaidejo nepasirinko su tuo 40mln biudzeta.Kita sezona Saras prades lipdyti komanda palei save,tada ir galesim lyginti.O seip Barcos sudetis tikrai neatrodo cempioniska,zaidejai ribotu galimybiu.Tokie zaidejai kaip calathes tai isvis manau ne Saro stiliaus,kai isvien pries ji rizikuojama ties trajaku,izaidejas metantis 50 baudas Saro komandoi gal baikit jus.... Toliau C pozicija be Daviso atrosdo tikrai nesolidziai.Dvi pagrindines Saro Pozicijos C ir PG atrodo silpnai.Smitai visokie tikrai ne barsos kalibaro zaidjai,gal 13 ar 14 tiktu.Visokie Oriolos,pensinikai gasoliai ir t...t Jokio sudeties gylio.Zodziu su toke sudetim reikia dziaugtis kad i finala pateko.