Ulanovas abejoja savo galimybėmis prisijungti prie rinktinės

Wow

Tai Butkevičius automatiškai IN. Ir dar negana to, jei Brazdeikis nesigaudys Europiniam krepšinyje, vadinasi arba Masiulis, arba Dimša bus IN. PG/SG grandis ir taip atrodo pilnoka tarp Kalno, Jokubaičio, Lekavičiaus, Grigonio, Giedraičio. Vadinasi arba Masiulis(nes realiai trūksta dar vieno didesnio žaidėjo) arba kažkas iš Maskoliūno minėtų potencialių rezervų(Mačiulis, Gudaitis) turėtų patekti?