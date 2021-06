Spanoulio istorijos nekartosiantis Micičiaus agentas: „Nesu tikras, kad kitą sezoną Vasa žais NBA“

Zee

nu denveris turi daug internacionalu tiek tarp zaideju, tiek komandos vadovybeje. manau ten yra didesnis supratimas, ka reiskia ateiti is eurolygos viska pasiekus europoje ir kaip tokiam zaidejui pereiti i nba. oklahoma niekada neisdevelipino geru europieciu, o toks abrines po oklahomos buvo nusprendes net baigti karjera... visai kita kultura. kitas dalykas, campazo role denveryje yra inesti energijos nuo suolo. jis prie tokios roles priprates dar nuo europos laiku, kur visada buvo abejojanciu jo fiziniais parametrais, tai manau jam didelio streso tokia situacija nekelia. o micic, kad butu efektyvus, jam reikia kamuolio, metimu ir minuciu. thunder jau turi zaideju, kurie gaus minutes, kamuoli ir metimus. micic ten reiketu viska is naujo irodyti. tai klausimas ar jis noretu tokios roles, nes visgi jam jau 27 metai, pats karjeros pikas, o busi naujokas... cia tikrai ne kiekvienam, pvz spanoulis sake nba treneriams, kad jis europos tmac, ir kad turi duoti minutes jam del to. kai treneriai paziurejo kaip i durniu, tada apsiverkes susirinko manatkes ir grizo i graikija..