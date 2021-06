Finikse sutriuškinta „Lakers“ – per pralaimėjimą nuo sezono pabaigos

Hc

New York turi Knicks, Los Angeles turi Bricks. Su tokiu žaidimu ir Lietkabelis turėtų šansą imti seriją. Bus sunku išsėdėti lėktuve po kraupaus išžaginimo. LeBron laikas pagalvoti apie karjeros pabaigą. Visiškai netraukia komandos lyderio vaidmens. Mušinėja kamuolį ties tritaškiu ir paskutinę sekundę nusimeta. Apgailėtinas vadovavimas komandai. Su tokiu žaidimu, net ir be jo Lakers geriau atrodytų. Vogelis kaip visada savo amplua, greičiausiai darbo skelbimus peržiūrinėjo rungtynių metu. Pradėjo su Morris, antram kėlinyje reikėjo greitinti puolimą ir išplėsti gynybą, įleido mešką Gasol, Harrell įleistas tik atžaisti likusį laiką. Jei matai, kad tave žagina per visus galus, tai vietoj vieno slunkio centro įmeta kitą. Harrell bent būtų įnešęs kovingumo, ko ši komanda neturi. O Suns tiesiog žaidė savo žaidimą. Gynybos nekeitė nuo pirmojo mačo, kuri tokia paprasta, kad net bačkas vietoj jų pastačius rezultatas būtų panašus. Šaunuoliai Suns. Žaidžia paprastą krepšinį, o prieš tokį puolimą kaip Lakers, gynyboje net ir spėja pailsėti. Net nesistengia atjungti LeBron nuo komandos, pats tai daro sėkmingai.