Dominavusio Jokičiaus vedami „Nuggets“ žengė į Vakarų konferencijos pusfinalį

kasioguru

apgailetini tie Blazers. run n gun tipo komandele, kuriai playofuose ner kas veikt, nes kas yra playofine gynyba ten gal tik vienintelis Covingtonas zino. kaip galima pralost Nuggetsam, kurie zaide serija be Murray ir Bartono? ten be Jokiciaus gi nieko ner, tie Porter, Morris, Campazzo yra visiski vidutiniokai. ardyt reikia komanda is pagrindu, pasilikt tik Lillarda ir lipdyt viska is naujo, nes sita sudetis yra be perspektyvu.