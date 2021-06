„Juventus“ namuose išlygino bronzinę seriją

nuomone

Sezono pradzioj atrode akivaizi komanda labiausiai nuvylusi, bet kazkaip sugebejo apsitvarkyt. O kabelis uz tai uztikrintai zemyn vaziavo ir nuvaziavo. Treneris atrodo issisemes, legionieriu parinkimas tragiskas, masiulis visgi be vilciu tapt tempianciu komanda, mikroklimatas/nusiteikimas abejoniu keliantis ir t.t. Jei kazkokiu ambiciju tures visgi bandyt stipria 3 komanda but ateiti- reiks is esmes pertvarkos