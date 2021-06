Debiuto teks palaukti: Brazdeikį rinktinės sudėtyje keičia Miniotas

Tomiui

Europoj taip, JAV ne. Be vasaros lygos bus ir pokalbiai pasirodymai Magic ir kitoms komandoms, o olimpinio turnyro Kaune niekas nė nežiūrės. NBA žaidėjai be NBA kontrakto į rinktines atvažiuoja retai. Patyrę žaidėjai nenori traumos be kontrakto, jauni nori išvis tą kontraktą gauti.