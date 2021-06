Giedrius Žibėnas: apie gautas pamokas ir norą išlaikyti Goudelocką bei Marčiulionį

si karta busiu objektyvus. as manau, kad zibenas yra pats geriausias treneris (neskaitant turbut kurtinaicio), koki teko rytui surasti per 11 metu. aisku, dar reikia palaukti, kol komanda pasirodys europos fronte, nes tada pasimatys jo tikras lygis, bet matosi, kad treneris orientuojasi aplinkoje, konkreciai zino, ko tikisi is zaideju ir su jais palaiko gera rysi, iskaitant Goudelock, taip pat neblogas treneris ir taktine prasme. man visai patiko ir tai, kad jis, su visa pagarba, pasveikino Zalgiri su pergale. nera jau jis toks arogantiskas, o is ryto puses tai yra retenybe.