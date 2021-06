Žukauskui – Šiaulių mero atsakas: „Politikai privalo kištis į procesą, kuris vyksta nesėkmingai“

As

meras teisingai sako- jei klubo vadovybe nevykdo plano, - investuotojas/remejas/akcininkas i procesa turi kistis (nes ir pasitikejimas vadovybes sugebejimais dingsta). merui- jei norite issjudinti kluba ir buti 2 vietoje- 350k neuzteks (neuzteks ir 1mln),- net nesvajokit- imkit super gera marketingista ir vadybininka- duokit klubui 1.5mln- pirmasis sukurs ziauriai gera klubo reklama, selling story, pasididziavima, pritraukima i varzybas, atributikos pardavimus (o ne ta senovine Siauliu reklama ant lentu, nusususia video reklama, vos pajudancias 16metes pertrauku metu (geriau jau visai nebutu, jei nesugebama kviesti 18-20 metes profesionaliai mokancias sokti spec atrinktas pagal ugi, sudejima, sugebejimus merginas), krepsininkai turi dalyvauti viesoje miesto veikloje (atidirbti savivaldybes skirtus pinigus).-reklamiskai parodant ir save ir kluba dalyvauto kokiuose nors Darom, padeti ligonineje pusdieni, padeti seneliu namuose pusdieni (visa tai yra selling story ir pasididziavimas miestieciams klubu ir didesnis matomumas remejams)- imkit pavyzdi is nba. antrasis i kluba pakvies 7-8rimtus zaidejus, is kuriu bent 2-3 is karto darantys itaka, 2-3 stiprus vidutiniokai, 2-3 vidutiniokai, o like ugdomi busimi talentai. vadybininkui turint tokius irankius bus daaug lengviau promotingi ir rinkti kitus 1.5mln i klubo biudzeta is remeju, kuriu reklama turi buti ne tik ant marskineliu, stendu arenoje,- bet ir krepsininkai turetu pareklamuoti remeju produkcija paslaugas dalyvaujant viesuose renginiuose, tv reklamose (imkit pavyzdi is nba) - paziurekit kaip puikiai lkf sudirba isnaudodami LT krepsininkus atidirbinejant remeju pinigus!! think big- do big! jei svajosite su 350k issokti i 2 vieta- neuzteks ir 50metu tai igyvendinti. turite uzsukti zaideju pritraukimo ir islaikymo karusele su rimtu marketingu!! kad investuotojai noretu sildytis po Siauliu zenklo saule patys!!