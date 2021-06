Gladiatorių kovą iš rūbinės stebėjęs Urbonas po pergalės švytėjo: „Sugadinome jau paruoštą šventę“

Turesi

Nesuprantu : ko Urbonas siekia bendraudamas tokiu tonu? Buti kietu, kazka kopijuoja, o gal -neduok Dieve- tai igimta?! Ziuriu i zmogu ir tikrai nesuprantu!!! viskas ok! super - pergale!!! bet ka Urbonas nori parodyti ir kam ??? jis bando paasikinti Gineviciui, zaidusiam ir Zalgiryje ir tt , kas yra treneris ??? ziauriai nesolidu, nei is profesonalo, nei is zmogiakosios puses