Paulius Valinskas prieš lemiamą mūšį: „Jei liksime be bronzos, mums tai fiasko“

2020-2021 m. „Betsafe-LKL“ čempionato sezonas baigiasi. Penktadienio vakarą Panevėžyje bus sužaistos paskutinės sezono rungtynės, kuriose paaiškės trečiąją vietą iškovojusi komanda. Į lemiamą kovą dėl bronzos stoja „Lietkabelis“ ir Utenos „Juventus“.

Ši pora sukūrė bendrai pačią didžiausią intrigą visų šio sezono atkrintamųjų metu.

Dabar serijoje iki trijų pergalių rezultatas yra lygus 2-2, o tai reiškia, kad sezoną šios dvi komandos pabaigs vėliausiai – jau anksčiau paaiškėjo, kad vienuoliktą kartą iš eilės Lietuvos čempionu tapo Kauno „Žalgiris“.

Lemiamą dvikovą Panevėžyje abi komandos pasitinka kiek skirtingomis nuotaikomis.

Štai vienas „Juventus“ lyderių Vytautas Šulskis prieš lemiamą mačą akcentavo tai, kad Utenos komanda nebeturi ko prarasti, į varžovų tvirtovę važiuoja kautis iki paskutinio švilpuko, tačiau pabrėžė ir įžaidėjo Bryanto Crawfordo traumą.

„Nuotaikos dvejopos. Labai džiaugiamės, kad laimėjome, rungtynės buvo tikrai įspūdingos. Emocinis užtaisas yra aukštame lygyje. Kita vertus, vis dar neaišku, kokia yra Bryanto Crawfordo būklė, nežinome, ar jis galės žaisti. O tai labai svarbus mūsų žaidėjas. Bet kokiu atveju, į Panevėžį mes važiuosime va bank – eisime ir kausimės, nėra kur dėtis“, – šyptelėjo Šulskis.

Taip pat „Juventus“ senbuvis drąsiai pavadino Panevėžio ekipą šios poros ir būsimų rungtynių favoritais, tačiau išskyrė ir tai, kad pralaimėjimas šioje serijoje nereikštų didelio liūdesio.

„Lietkabelis“ vis dar yra poros favoritas. Niekam nėra paslaptis, kad tai gerai namuose žaidžianti komanda, pas juos iškovoti pergalę tikrai niekam nebūna lengva. Man nėra sunku pasakyti, kad varžovas – favoritas. Mes turime savo užduotis, važiuosime į Panevėžį jų realizuoti.

Sezono metu, kai visi buvome sveiki, apetitas buvo užkilęs iki maksimumo. Visi kalbėjome, kad būtinai reikia medalių. Bet visi žinome, kad mus išretino traumos. Taigi, net jei ir liksime be medalių, tai nebūtų didelis smūgis. Eisime, kausime iki paskutinio švilpuko. To nori mūsų sirgaliai, to nori mūsų valdžia“, – kalbėjo Šulskis.

Savo ruožtu „Lietkabelio“ gynėjas Paulius Valinskas atsigręžė į paskutinį mačą Utenoje ir pabrėžė, kad taip komanda rungtyniauti tiesiog negali.

„Paskutinėje dvikovoje visiems puikiai parodėme, kaip negalima pradėti rungtynių. Turi būti žymiai labiau susitelkęs, susikaupęs. Tokios rungtynės turėjo patikti žiūrovams, bet dabar labai sunku pasakyti, kuri komanda geriau jaučiasi.

Dabar jau nebėra kur trauktis – vienaip ar kitaip, tai yra paskutinės sezono rungtynės. Jokių negatyvių nuotaikų negali būti, turime parodyti geriausią savo žaidimą“, – sakė Valinskas.

Kalbėdamas apie jau prabėgusį sezoną, „Lietkabelio“ talentas bedė pirštu į bronzos medalius. Pasak krepšininko, jei bronza neliks Panevėžyje, situaciją būtų galima pavadinti vienu žodžiu – fiasko.

„Jeigu sezonas bus bronzinis, jį bus galima vertinti tikrai neblogai. Iškovojome Citadele KMT turnyro sidabrą, lygos atkrintamosiose irgi buvome ten, kur norėjome būti – patekome į pusfinalį ir nežaidėme su „Žalgiriu“. Aišku, akivaizdu, kad serija su „Rytu“ atrodė labai niūriai, bet kol kas visi tikslai yra beveik įgyvendinti. Jei liksime be bronzos, mums tai fiasko“, – sakė Valinskas.

Lemiamas mažojo finalo mačas tarp „Lietkabelio“ ir „Juventus“ komandų prasidės penktadienį 18.50 val. Dvikovą tiesiogiai transliuos BTV kanalas.