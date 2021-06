Šaras išsirinko centrą: „Barca“ susitarė su Eurolygos čempionu

alioalio

Tragiskas pirkinys...kadangi barcelonos izaidejas calathes kuri palieka laisva ir jam sunku zaisti su centrais....kai sanli visus taskus rinkdavo deka larkino ir miciciaus...jis to nedarys barcoje su tokiu grybu izaidejiu kaip calathes...tas pats Davies isvis tasku nerenka is pick and rollu