17 tritaškių per du kėlinius neišgelbėjo: „Clippers“ parsiveža pergalę iš Jutos

BoobieDede

Clippers šaunuoliai, pergalę nuskynė už Kawhi, išties susitelkė be vieno geriausių planetos ir geriausio komandos žaidėjo! PG13 puikiai atrodė, puikiai talkino Jacksonas, Morrisas, Batum ir Mann. Meldžiuos už Kawhi! O šiaip Clippers buvo tokioms situacijoms ruošiama du metus. Tai leisdavo pailsėt vienam iš lyderių, kad jeigu ką mokėtų žaist be vieno lyderio žinant jų traumų istorijas, tai kažkuris patirdavo smulkias traumas, kaip kad žandikaulis buvo skilęs Kawhiui šį sezoną ar pan. Realiai Clippers nenaujiena žaist be vieno iš lyderių ir tai yra jų pranašumas. Žinoma PG13 ne Kawhi ir reikalinga didelė komandos pagalba, kuri būtent šiandien ir buvo, o PG13 šiandien buvo išties vertas visų pinigų. 6 mačas Los Andžele kaip suprantu jau bus prie pilnos arenos. Bus įdomu.