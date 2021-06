Apie komplektaciją užsiminęs Žibėnas: „Bandysime surasti geriausius sprendimus“

o tai pala, o jeigu jis butu sakes "mes privalom laimet pries zalgiri", tai ir sita citata netinka? ka beje jis prajuokino? as nezinau, kaip jis turejo laimet pries eurolygos komanda. jis is sudo isspaude visiska vaska, vos peremes trenerio kede is kairio, nors rytas turejo net nefinisuot top 4 reg sezone. aisku, lkl lygis apgailetinas, bet kaip komandai, kuri isgyveno kracha dar sezono metu, yra visai neblogai.