Serbija be pasigailėjimo nušlavė Meksikos krepšininkus

basketnews cia ne prie ko, bet krepsinio namai ar kas tikrai galejo ikelt bent jau geriausius rungtyniu momentus - apzvalga. Cia sitas Mex vs Ser tai cia FIBA ikele, kelia kas jiems patiems idomu, taip pat transliuoja gyvai ir graikija vs puerto rico dabar, kai tuo tarpu lietuvos rungtyniu kiti negalejo paziureti tiesiogiai per interneta, tie kas neturi televizoriaus.