Transformavęsis Teksaso raumenų kalnas: naujas įrankis, kokio „Žalgiris“ praėjusiais metais neturėjo

Nuotr.: E.Alšausko iliustracija

Kauno „Žalgiris“ pirmadienio vakarą nustebino savo gerbėjus pranešimu apie naujoką priekinėje linijoje – Lietuvos čempionus papildė Joshas Nebo.

24-erių amerikietis pirmajame profesionalo sezone taip sužibėjo, jog sudomino ne vieną Eurolygos klubą, o konkurencinę dvikovą laimėjęs „Žalgiris“ įsigijo tokio žaidimo stiliaus krepšininką, kokio neturėjo praėjusiais metais.

Naujasis kauniečių plačiapetis debiutiniame sezone Europoje atstovavo Eilato „Hapoel“ klubui ir Izraelyje fiksavo 13,6 taško, 9,9 atkovoto kamuolio, 1,1 bloko ir 21,6 naudingumo balo statistiką, o toks jo pasirodymas užtarnavo vietą antrame lygos simboliniame penkete.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia Nebo kelią už Atlanto, jo žaidimo stilių bei gilinasi, kaip jo gebėjimai bus panaudoti Martino Schillerio schemose.

NBA žvaigždės šešėlis ir namų ilgesys

Nuotr. houstonchronicle.com

Hjustone gimęs Nebo vaikystėje su krepšiniu supažindintas nebuvo – teksasietis ilgą laiką praleido žaisdamas amerikietišką futbolą, kuriuo aktyviai domisi iki šiol, o sporto šaką, iš kurios dabar uždirba pinigus, praktikuoti pradėjo tik vidurinėje.

Vis dėlto „Cypress Lakes“ vidurinės mokyklos žvaigžde Nebo netapo – jį užgožė dabartinis Sakramento „Kings“ vedlys De'Aaronas Foxas, o ir amerikiečio fiziniai duomenys tuomet dar nebuvo tokie, kurie priverstų aikčioti trenerius bei žiūrovus.

Viskas pradėjo keistis centrui pasirinkus „Saint Francis“ koledžą Pensilvanijoje – Nebo jau pirmajame sezone sulaukė trenerio pasitikėjimo (vid. 23 min.), o antrajame tapo pagrindine universiteto jėga po krepšiais – 12 taškų, 8,2 atkovoto kamuolio ir 2,6 bloko statistika per 30 aikštėje praleidžiamų minučių.

Per metus Pensilvanijoje Nebo išstypo beveik 8 centimetrus ir pasiekė 206 cm ūgį, o taip pat priaugo 23 kilogramus, kas jam leido tapti vienu stipriausių Šiaurės Rytų konferencijos žaidėjų.

Nuotr. sfuathletics.com

Taip pat toks amerikiečio pasirodymas antrajame sezone neliko nepastebėtas ir jam ne tik užtarnavo vietą trečiajame konferencijos simboliniame penkete, bet ir leido atsiimti geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimą.

Atrodė, jog Nebo galutinai atrado vietą „Saint Francis“ koledže, tačiau trečiojo sezono čia jis nebežaidė – teksasietis pasiilgo namų aplinkos. Jis negalėjo susitaikyti, jog tėvai negali lankytis rungtynėse, todėl nusprendė palikti Pensilvaniją, kurią iškeitė į „Texas A&M“ universitetą. Už tai „Žalgirio“ naujokas sulaukė NCAA nuobaudos ir turėjo praleisti visą 2017-2018 metų sezoną.

Įdomu, jog sezono Nebo nebaigė ir Izraelyje – krepšininkas vienas pirmųjų paliko šalį, kai joje prasidėjo neramumai.

Pirmajame savo sezone Teksase Nebo buvo atsarginis komandos vidurio puolėjas, tačiau baigiamuosiuose savo metuose pajėgiame universitete galingai sudėtas krepšininkas tapo pagrindiniu centru ir per 29 minutes fiksavo 12,5 taško, 6,2 atkovoto kamuolio ir 1,9 bloko vidurkius.

Nors aukštaūgis „Texas A&M“ universitete žaidė vos dvejus metus, mokymo įstaigos trenerių štabas tinklalapiui „BasketNews.lt“ apie absolventą atsiliepė tik šilčiausiais žodžiais, tikindami, jog Nebo – vienas sunkiausiai dirbančių krepšininkų, kokį yra matę, nuostabus komandos draugas, nevengiantis rodyti emocijų, bei visada komandą iškeliantis aukščiau savęs.

Dominuojantis žaidimo stilius pirmajame sezone Europoje

Persikėlęs į kitą Atlanto pusę Nebo netruko įrodyti, kad jo žaidimo lygis yra vertas šanso Eurolygoje – tarpsezoniu be „Žalgirio“ centru domėjosi Atėnų „Panathinaikos“, Pirėjo „Olympiakos“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Milano „Armani Exchange“ klubai.

Nebo puolimas yra paremtas pikenrolais – 206 cm ūgio centras po užtvaros labai greitai sukasi po krepšiais ir dažnai atakas užbaigia dėjimais, kurių Izraelyje per rungtynes užfiksuodavo po 3,4. Tai – geriausias rezultatas lygoje.

111 kg sveriantis raumenų kalnas puikiai jaučiasi žaisdamas virš lanko bei atakas neretai uždaro triuškinamais dėjimais, kuomet kamuolį pagauna ore. Čia, žinoma, jis yra stipriai priklausomas nuo įžaidėjų darbo.

Taip pat sprogstamoji amerikiečio jėga praverčia bėgant į greitas atakas – centras dažnai iš gynybos pirmas pasiekia kitą aikštelės pusę, o taip pat jo greitas pirmas žingsnis leidžia retkarčiais varžovus įveikti veidu į krepšį.

Po 3,6 kamuolio puolime atkovojęs Nebo oponentus tiesiog apstumdydavo, o būtent jėga jis remiasi ir žaisdamas ant ūselio – jo judesių arsenalas yra siauras, todėl stengdamasis tai kompensuoti amerikietis mėgsta žaisti kontaktinį krepšinį, taip priartėjant arčiau krepšio. Dažnai Nebo atakas užbaigia puskabliu, kurį yra neblogai įvaldęs, tačiau jį riboja tai, kad kairė ranka yra žymiai mažiau efektyvi nei stiprioji.

Tai, kad Nebo yra ribotas žaidėjas puolime, byloja ir faktas, jog jis per penkis sezonus išmetė vos 4 tritaškius, krepšio jis neatakuoja ir iš vidutinio nuotolio, o per karjerą jo baudų pataikymo procentas vos viršija 60 procentų. Taip pat situacijų skaitymas nėra stiprioji Lietuvos čempionų naujoko pusė ir kartais jo bandymai pralaužti krepšį per du varžovus baigiasi klaida.

Kovingasis Teksaso vaikis išsiskiria gebėjimais gynyboje – Nebo yra puikus lanko saugotojas, keliantis didelę grėsmę varžovams arti krepšio, o taip pat jis krenta ant kiekvieno kamuolio po netaiklaus oponentų metimo.

24-ąjį gimtadienį vasarą švęsiantis aukštaūgis taip pat yra mobilus ir dažnai su juo Eilato komanda naudojo switch all gynyba. Nebo greitos kojos leidžia suspėti su perimetro žaidėjais, nors kartais jis turi atiduoti varžovams metimą iš distancijos, kad nekiltų problemų arčiau krepšio.

Nors Nebo ir yra galingai sudėtas, žaidimą grindžiantis jėga, gynyboje arčiau krepšio jam trūksta įgūdžių sugerti kontaktą ir jis varžovus prisileidžia per lengvai, o žinant Eurolygos fiziškumą, tai gali tapti nemenka bėda.

Jei reikėtų ieškoti palyginimų, Nebo įgūdžiai primena 5 centimetrais žemesnį Pirėjo „Olympiakos“ centrą Hassaną Martiną – į pikenrolus orientuotas žaidėjas, varžovus atakuojantis kontakte, o taip pat gynyboje galintis drąsiai keistis ginamaisiais. Kai kuriais sprendimais aukštaūgis primins Zacho LeDay pirmus žingsnius Eurolygoje, tačiau reikia nepamiršti, jog Nebo tai bus vos antrasis sezonas Europoje, todėl reikia suteikti pasitikėjimo kredito, kad sulauktume tobulėjimo daugelyje žaidimo aspektų.

Ginklas, kokio „Žalgiris“ pernai neturėjo

Nebo atvyksta į Augustine'o Rubito vietą ir iškart yra aišku, jog tai absoliučiai kitokio stiliaus žaidėjas – teksasietis tikrai negalės žaisti viename penkete su Joffrey Lauvergne'u ir turės dalintis minutes su labiau patyrusiu prancūzu.

Nors Rubitą pakeisdamas Nebo „Žalgiris“ praranda universalumo puolime, tačiau Martinas Schilleris kitą sezoną turės naują ginklą – gynyboje galės laisvai keistis ginamaisiais, o tai ypatingai bus svarbu rungtynių pabaigose.

Būtent tokio stiliaus aukštaūgio kauniečiams labai trūko praėjusiame sezone ir dabar varžovams puolime teks gerokai labiau pasukti galvą, kaip atakuoti „Žalgirį“. Būtent su Brandono Davieso ir LeDay išsikeitimais prie Šarūno Jasikevičiaus Lietuvos čempionai ne kartą nulaužė rungtynes Eurolygoje.

Atletiškumo stokojęs „Žalgiris“ praėjusį sezoną buvo mažiausiai metimų blokuojantis klubas (vid. 1,1) ir jau dabar galime drąsiai teigti, jog šis skaičius ženkliai išaugs – vienas Nebo gali fiksuoti panašų vidurkį per dvikovą.

Žinoma, didelis klaustukas, kiek laiko užtruks Nebo adaptacija prie Eurolygos: gynyboje krepšininkas turės išmokti geriau priimti kontaktą, o puolime daug kas priklausys nuo įžaidėjų.

„Žalgiris“ dar neįsigijo pagrindinio įžaidėjo, bet jau dabar galime sakyti, kad Mantui Kalniečiui žaisti pikenrolus tiek su Nebo, tiek su Lauvergne'u turėtų būtų vienas malonumas ir jau dabar kyla klausimas, kuris iš centrų daugiau kartų sirgalius pradžiugins alleyoopais. Erdvių pikenrolams atvers ir tai, jog aplink bus išstatyti tokie metikai kaip Tyleris Cavanaugh, Nielsas Giffey ir Artūras Milaknis.

Paulius Motiejūnas su komanda įsigijo žaidėją, kokio labai norėjosi praėjusį sezoną, o jo potencialas augti labai intriguoja. Taip pat vėl buvo atsižvelgta į charakterio savybes ir, pagal gaunamus duomenis, problemų kilti dėl besidalijamo laiko aikštėje su Lauvergne'u iš Nebo tikrai neturėtų, nes pastarajam komanda yra aukščiau visko.