Sabonio ir Valančiūno duetą išbandžiusi Lietuvos rinktinė po pertraukos sutriuškino Rusiją

djgaffer

Mūsų aukštų duetas yra tikrai įspūdingas ir per juos žaisti privaloma.Bet per tą norą įkišti jiems kamuolį pridaroma daig klaidų.Ir reikia galvoti Maskoliūnui kitų dar variantų,kadangi stipresnės rinktinės šitą taktiką žaisti per aukštus greit perpras.Ką beje jau ir rusai kelis kartus padarė.Tai čia jau ateina į galvą didžiulis rezervas,kurio kol kas neišnaudojama.Tai yra tritaškiai metimai.Šita rinktinė pasižymi tuo,kad visi,aplamai visi žaidėjai gali įmesti iš toli.To iki šiol mūsų rinktinėje nebūdavo,nes vis žaisdavo Javtokas ar koks kitas aukštas,kuris nemesdavo visai iš toli.Kai šį kartą gali įmesti visi,nuo Sabonio iki Valančiūno.Klaidos kol kas akį rėžia,bet taip pat nepamirštam,kad dar turim didžiulį neišnaudotą rezervą.