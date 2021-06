Dimšos blyksniai Maskoliūnui kelia rimtą galvosūkį

Nuotr.: BNS

Tomo Dimšos pasirodymas olimpinės atrankos pasiruošimo cikle Dariui Maskoliūnui sukėlė rimtą galvosūkį. Solidus gynėjo žaidimas kelia jo akcijas iki birželio 27-osios termino, kai nacionalinės komandos treneris skelbs galutinį dvyliktuką, sieksiantį kelialapio į Tokijo olimpines žaidynes.

Kai Tomas Dimša žengė ant „Žalgirio“ arenos parketo kartu su Mariumi Grigoniu, šis gynėjų duetas užcementavo Lietuvos rinktinės pergalę prieš Rusiją.

Paskutiniame kontroliniame nacionalinės komandos patikrinime būtent Dimšos tritaškiai ir jo funkcionalumas eksperimentiniame penkete su mobiliais centrais galutinai palaužė karštakošių Dominikos Respublikos krepšininkų pasipriešinimą 95:69.

Per tris draugiškus mačus Dimša gavo pasireikšti vid. po 16 minučių, rinko po 8 taškus ir atliko 1,3 rezultatyvaus perdavimo.

„Buvau per langus, žinau tą sistemą. Gal man kažkiek lengviau. Stengiuosi padėti, kiek galiu, o kaip išeina, taip išeina“, – po pergalės prieš Dominikos Respubliką „BasketNews.lt“ kuklindamasis sakė Dimša.

Tuo tarpu Maskoliūnas neslėpė, kad toks Dimšos žaidimas verčia pergalvoti galutinio dvyliktuko projekciją.

„Tomas yra toks skylių užkaišiotojas. Nežinau, ar gražiai nuskambėjo, bet rinktinėje jis yra ne kiek puolimo žmogus, bet jį galima labai gerai panaudoti tiek pirmu, tiek antru numeriu, tiek žaidžiant small ballą (žemu penketu), kai visi keičiamės. Kadangi jis žino sistemą, jam lengviau užkaišioti skyles, – „BasketNews.lt“ paaiškino Maskoliūnas. – Žiūrėdami į priekį, su kokiomis komandomis reikės žaisti, matome, kad mums tų vadinamų ball handlerių (žaidėjų su kamuoliu) labai reikia ir Tomas yra vienas jų. Savo žaidimu jis įrodinėja, kad mums reikia stipriai galvoti...“

Maskoliūnas neslėpė, kad šis mačas jam davė atsakymų – tik dar ne dėl dvyliktuko, bet tryliktuko. Vis dėlto vyr. treneris dar neturi galutinio sprendimo ir prašo pakentėti – jis paaiškės iki sekmadienio.

Pats Dimša neapsikrauna savęs dvyliktuko spėlionėmis ir koncentruojasi pagrindinėms rinktinės problemoms taisyti. O daug jų kyla dėl klaidų skaičiaus. Dvikovoje su Dominika lietuviai kamuolį prarado net 21 kartą.

„Dėl tų klaidų negalime susikrauti persvaros. Pirma pusė būna sunkesnė – mes kaip be galvos, per daug energijos, norime viską padaryti iš pirmų pasirinkimų. Bet po to truputį susitvarkome ir pabėgame, – „BasketNews.lt“ teigė Dimša. – Reikia žaisti kantriau, prasukti tą derinį ir klaidų skaičius mažės. O dabar mes bėgame prieš derinį, bandome kažkur įvesti ir nutraukiame susitarimus.“