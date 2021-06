Maskoliūnas – apie smulkią Sabonio traumą, Kalniečio formą ir galutinio dvyliktuko rebusą

Nuotr.: BasketNews.lt/T.Matijoška

Lietuvos rinktinė pasiruošimo etape prieš laukiantį olimpinį atrankos turnyrą iškovojo visas tris pergales, tačiau vyriausiajam treneriui Dariui Maskoliūnui rebusų netrūksta.

Lietuvos rinktinės strategas pripažino, jog galutinio dvyliktuko dar neturi bei buvo atviras, kad vis dar laukia geresnio Manto Kalniečio žaidimo.

„Buvo tikrai labai neblogų momentų tiek gynyboje, tiek puolime, – teigė Maskoliūnas. – Bet kaip visi pastebėjo... Nežinau, iš susijaudinimo ar koncentracijos stokos, rungtynių pradžioje padarome klaidų, kas yra blogiausias variantas, bet ir sprendimai puolime. Dvi, trys gynybinės klaidos, bet paskui įtampa atslūgsta ir staiga žaidimas susitvarko bei išsilygina ir pradedame daryti tai, ką norime.“

„Bandome išaiškinti, kad ateina metas, kai negalime žaisti tokių atkarpų. Faktas, kad klaidos pasitaikys, bet jos negali būti dvi puolime ir trys gynyboje. Negalime sau to leisti. Bandysime per tokį trumpą laiką tai panaikinti“, – pridėjo strategas.

– Per vienas rungtynes bandėte Domantą su Jonu, šiandien pasirinkote mažiau standartinį penketą. Hipotetiškai, jeigu turėtumėte dar vieną mačą, ką norėtumėte dar labiau sustyguoti?

– Yra dar daug dalykų. Jei turėtume dar vienas kontrolines rungtynes, bandytume žaisti daugiau su smogiamąja jėga, pagrindine komanda.

Sunkiai įsivaizduoju, kad galėsime naudoti visus 12 žaidėjų, bet norėtųsi, kad tie žaidėjai, kurie, tikėkimės, ves mus į pergales labiau pajustų vienas kitą ir būtų mažiau eksperimentų bei daugiau žaidimo zūlinimo, kurį žaisime atrankos turnyre.

– Dėl ko neregistravote Domanto Sabonio ir Mariaus Grigonio?

– Sabonis dvikovoje su Rusija gavo mikrotraumą, tad nematau reikalo rizikuoti pagrindiniu žaidėju. Šiandien jis jaučiasi geriau ir iš bėdos būtų galėjęs žaisti. Domo išėmimas gavosi automatiškai, bet norėjosi išbandyti tiek Gyti, tiek Regimantą.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Lukas Lekavičius Taškai 13 Taiklumas 4-4 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 1

Kas dėl Mariaus, dėl jo klausimų neturime. Norėjosi daugiau pamatyti Giedraitį ir Tomą Dimšą žaidžiant antroje pozicijoje.

– Kaip jūsų akimis Rokas Giedraitis atrodė šioje pozicijoje?

– Giedraitis yra super snaiperis ir man šiek tiek keista, kad jis per mažai ima ant savęs ir per mažai atlieka metimų. Pakalbėjome su juo apie tai per minutės pertraukėlę ir vaizdas pasitaisė. Jei varžovų gynyba leidžia jam mesti, mums tai yra gerai ir pasitikime jo metimu..

– Kalbant apie Tomą, kaip vertinate jo žaidimą rungtynėse, darbą treniruotėse?

– Kas liečia darbo etiką, neturiu pretenzijų net mažiausių niekam. Juos reikia stabdyti, o ne stumti. Tas pats ir su NBA žvaigždėmis, kas liečia darbo etiką, nėra jokių klausimų.

Kas liečia Tomo žaidimą, jis yra skylių užkamšytojas. Jį galima statyti į pirmą, antrą poziciją. Jis čia rinktinėje ne tiek puolimo žmogus, bet jį galima panaudoti gynyboje tiek ant pirmo, tiek ant antro numerio. Jis žino sistemą ir jam lengviau yra užkaišyti skyles.

Žinant su kokiomis komandomis žaisime, mums kamuolio valdytojų labai reikia ir savo žaidimu jis verčia mus stipriai galvoti (apie įtraukimą į dvyliktuką).

– Ar šios rungtynės davė atsakymų dėl galutinio dvyliktuko?

– Gal kažkiek ir davė, bet jūs puikiai žinote datą. Galutinio sprendimo neturime, bet nebedaug liko, pakentėkite.

– Kaip sekasi įsivažiuoti Kalniečiui?

– Kaip minėjau po rungtynių su rusais, aš puikiai suprantu Mantą. Jis nežaidė pusantro mėnesio, bet treniruotėse jis žaidžia pilna jėga, bet faktas, kad jis neturi žaidybinio ritmo, dėl kurio tapo Vieningosios lygos MVP.

Nėra ko slėpti, pilnai nesu patenkintas tuo, kaip jis įeina į rungtynes, bet mes puikiai žinome, kas yra Mantas aikštelėje ir už jos ribų. Tikimės, kad su kiekvienu maču ir treniruote jis atrodys geriau ir geriau.

– Kuris vidurio puolėjas – Masiulis ar Miniotas – geriau išpildė jūsų planus?

– Sunku pasverti, bet jeigu sąžiningai, kad gal 50 prieš 50. Regis puikiai atrodė pirmose rungtynėse, kai buvo žaidžiama mažu penketu Gytis momentais irgi labai gerai atrodė. Sakyčiau 50 prieš 50.