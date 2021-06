Apie olimpinį stebuklą Kaune svajojantis Ponitka: „Mums tai – proga sukurti lenkų krepšinio istoriją“

Nuotr.: Zumapress – Scanpix

Kai Lenkijos krepšinio komanda pastarąjį sykį varžėsi olimpinėse žaidynėse, dabartinis jos vedlys Mateušas Ponitka dar nebuvo gimęs.

1980 m. vasarą Maskvoje kovoję lenkai užėmė septintąją vietą ir nuo to laiko iškrito olimpinės krepšinio kompanijos.

Kaune olimpinės atrankos burbule įsikūręs 27-erių Ponitka pripažįsta, jog ir šį kartą Lenkija nėra favoritė pelnyti bilieto į Tokijų, tačiau komanda su ilgamečiu vyr. treneriu Mike’u Tayloru priešakyje yra pasirengusi kabintis už istorinės galimybės.

„Mums tai – proga sukurti lenkų krepšinio istoriją, – spaudos konferencijoje kalbėjo Ponitka. – Iš tikrųjų nepamenu, kada Lenkijos krepšinio komanda žaidė olimpiadoje, bet mes į Kauną atvykome su didelėmis viltimis ir gerai nusiteikę. Tuo pačiu mes suprantame padėtį, jog nesame šio turnyro favoritai. Asmeniškai galvoju, jog visada gerai būti underdogais, ir mes pamėginsime nustebinti žmones.“

Lenkijos rinktinės nariai laukimu pradėjo gyventi į stovyklą susirinkę dar birželio 4-ąją – gerokai anksčiau nei kitos komandos.

Tayloro vadovaujama kariauna pasirengimo cikle sužaidė šešerias rungtynes, per kurias įveikė Meksiką, Tunisą ir Latviją (per pratęsimą) bei nusileido Brazilijai (dukart) ir Rusijai.

„Nekantraujame pradėti turnyrą, kuriame susirinko tiek daug puikių komandų, žaidėjų ir trenerių, laukia fantastiškas krepšinis, – sakė nuo 2014-ųjų rinktinei vadovaujantis amerikietis. – Mums patinka šis iššūkis, esu patenkintas savo komanda ir kokia kryptimi ji juda. Visi yra vieningi, sunkiai dirba ir žinome stiprybes. Labai pasitikiu savo žaidėjais ir norime pasirodyti geriausiai, kaip tik galime, ir tuo pačiu parodyti žmonėms, jog Lenkija gali žaisti puikų krepšinį bei pasiekti gerų rezultatų.“

„Komandoje vyrauja puiki atmosfera, mes kartu pas trenerį Taylorą žaidėme jau daugybę metų, – tęsė Ponitka. – Žinome sistemą, pažįstame vienas kitą, yra aiškūs vaidmenys ir tai gali tapti mūsų pranašumu. Taip pat turime jaunų krepšininkų, kuriems atsivėrė rinktinės durys. Komandoje kažkiek prasidėjo kartų kaita, jiems tai – puiki galimybė pasisemti patirties.“

Ponitka į atranką Kaune atvyko neseniai įsibėgėjęs po šlaunies raumens traumos, kuri užbaigė Sankt Peterburgo „Zenit“ vieno iš lyderių sezoną dar balandžio viduryje.

Krepšininko teigimu, pirminė prognozė buvo 3 mėnesiai be krepšinio, tačiau Rusijoje nurodytas laikotarpis sutrumpėjo iki 6-8 savaičių sportininką apžiūrėjus Lenkijos specialistams.

Dabar, praėjus daugiau nei 10 savaičių, Ponitka pamažu jaučiasi vis užtikrinčiau ir Kaune rungtyniaus be jokių apribojimų, kuriuos rinktinės štabas taikė pasiruošimo stovyklos cikle.

„Prieš išvyką į Kauną atlikome papildomus tyrimus, kurie patvirtino, jog viskas yra gerai, nepaisant to, jog kurį laiką lenkėme prognozes, – kalbėjo Ponitka. – Žalia šviesa man buvo uždegta dar prieš dvi savaites, kai leido prisijungti prie komandos. Draugiškose rungtynėse buvo taikomas žaidimo laiko ribojimas, dėl kurio sutikome kartu su treneriu. Pradėjome nuo atkarpų po dvi minutes per kėlinį, po to – po penkias minutes per ketvirtį, o pabaigoje jau žaidžiau po 6-7 minutes per kėlinį.“

Prieš pat olimpinės atrankos startą Lenkijos komanda Kaune sulaukė dviejų trūkstamų žaidėjų: sekmadienį Jaroslawas Zyskowski sugrįžo po vaiko gimimo, tuo metu natūralizuotas žaidėjas A.J. Slaugtheris prisijungė vos tik čempiono titulu užbaigęs sezoną Kuveite.

Pasak Tayloro, 2015-aisiais Lenkijos piliečiu tapusį Slaughterį dėl vėlyvo prisijungimo gelbėja ilgus metus pažįstama sistema, į kurią įsiliejimas neturėtų užtrukti.

33-ejų gynėjas pirmadienį jau treniravosi su komanda ir bus pasiruošęs antradienio rungtynėms su Angola.

Tiesa, kito vieno iš ryškiausių Lenkijos krepšininkų Adamo Waczynskio šiemet rinktinėje nebus. Birželio viduryje rinktinės stovykloje įsiplieskė nesutarimai tarp trenerio ir krepšininko, kai šis nesutiko su jam taikomu vaidmeniu ir pareiškė paliksiantis komandą.

Waczynskis vėliau atlyžo ir nurimęs rodė norą rungtyniauti rinktinėje, bet Tayloras galiausiai paprašė Europos taurėje žaidžiančio krepšininko išvykti.

„Šis sprendimas iš esmės buvo priimtas paties Adamo, kuris man tiesiogiai išreiškė nepasitenkinimą, – pabrėžė Tayloras. – Bet komanda yra susikaupusi ir vieninga, visi puikiai supranta šią situaciją. Reikia kalbėti apie žmones, kurie yra komandoje. Mateušas – mūsų kapitonas, rodantis reikiamą lyderystę. Mums yra svarbu suburti krepšininkus, kurie tikrai nori žaisti rinktinėje ir nekeltų destrukcijos.“

Lenkijos rinktinės sudėtis: