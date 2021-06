Maskoliūnas – apie sprendimą dėl Sedekerskio, favorito statusą ir pirmąjį varžovą

Nuotr.: BasketNews.lt/T.Matijoška

Lietuvos krepšinio rinktinė pasitinka svarbiausią metų iššūkį – jau rytoj Dariaus Maskoliūno kariauna pradės olimpinį atrankos turnyrą Kaune.

Sekmadienį Lietuvos rinktinės trenerių štabas paskelbė galutinį dvyliktuką, o jame vietos neatsirado Tadui Sedekerskiui, kuris prieš pasiruošimo pradžią buvo įvardijamas kaip vienas geriausių komandos žaidėjų prie savojo krepšio.

Oficialioje spaudos konferencijoje Lietuvos rinktinės treneris Maskoliūnas dar sykį argumentavo tokį savo pasirinkimą.

„Mes matome treniruotes, jas filmuojame, darome vaizdo peržiūras. Negaliu sakyti, kad Tadas absoliučiai neįsipaišė ir netiko, bet yra niuansai, mažos detalės, – oficialioje turnyro spaudos konferencijoje savo sprendimą aiškino Maskoliūnas. – Tadas turi nuostabų kūną, yra super atletiškas, bet čia reikia jausmo. Mums to jausmo trūko tiek per treniruotes, tiek per rungtynes, kur reikia sužaisti vienaip gynyboje, o jam nesigauna. Priėjome prie išvados, kad kitas žaidėjas pozicijoje, į kurią taikė Tadas, yra geresnės formos ir geriau supranta visą situaciją.“

Prieš antradienį įvyksiančią pirmąją dvikovą su Venesuela Lietuvos rinktinės vairininkas Maskoliūnas įvardino oponentų stipriąsias puses, nors pasiruošti prieš juos nebuvo lengva – varžovai dėl koronaviruso nesužaidė nė vienerių draugiškų rungtynių.

„Venesuela – labai patyrusi komanda, ką matome ir iš sudėties, – spaudos konferencijoje sakė Maskoliūnas. – Turiu paminėti jų didelius kūnus. Jie nėra aukšti, bet labai stiprūs fiziškai. Jie yra patyrę, bet bėga greitai į atakas, gerai kovoja dėl kamuolių ir tai yra akcentas.

Buvo sunku pasiruošti, nes Venesuela nežaidė rungtynių, bet mūsų treneriai padarė gerą darbą ir, manau, kad turime užtektinai informacijos. Venesuela žaidžia panašiai, kaip Dominikos Respublika – bando rungtyniauti greitai, fiziškai. Labai daug panašumų tarp šių komandų.“

Olimpiniame atrankos turnyre pagrindiniais lietuvių konkurentais laikoma Slovėnijos rinktinė favorito statusą klijuoja šeimininkams, kas Maskoliūno nestebina. Treneris pripažįsta, jog žaidimas prie savų žiūrovų ir favorito statusas prideda papildomos įtampos, tačiau tikisi, jog žaidėjai su tuo susitvarkys.

„Žinote, žaidžiame namuose ir būtų keista, jei Slovėnija mūsų neįvardintų kaip turnyro favoritų. Tikiuosi, jog tribūnose tikrai turėsime šeštąjį žaidėją, – kalbėjo specialistas. – Taip, atsakomybė ant pečių gula. Taip pat didžioji dalis žaidėjų prie žiūrovų ilgą laiką nežaidė, todėl dar čia atsiranda papildomos įtampos, bet mes neturime daug jaunų žaidėjų. Kažkiek jaudulio bus, neabejoju, bet viskas bus gerai.“

Rinktinės kapitonas Mantas Kalnietis žino, ką reiškia žaisti olimpiniame atrankos turnyre – įžaidėjas 2012-aisiais atstovavo savo šaliai Venesueloje ir iškovojo bilietą į Londono olimpiadą.

Aikštės generolas sutinka, jog namų sienos gali padaryti meškos paslaugą, ir davė patarimus mažiau patyrusiems rinktinės krepšininkams, kaip tvarkytis su spaudimu.

„Svarbiausia atsiriboti nuo žiniasklaidos, koncentruotis į žaidimo planą ir galvoti apie kitas rungtynes, o ne toli į priekį, – teigė rinktinės kapitonas. – Kartais namų aikštė padaro meškos paslaugą, bet tai mūsų karjerose bus ne pirmą kartą ir mes asmeniškai turime mokėti su ta įtampa susitvarkyti. Patarimas jaunesniems – reikia atsiriboti nuo to, kas vyksta už aikštelės ribų ir koncentruotis į detales.“

Lietuvos rinktinė kovą dėl olimpinių žaidynių pradės antradienį 19 val. 30 min. mūšiu su Venesuela.