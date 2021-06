Maskoliūnas – apie pagyrimo vertą Lekavičių ir slogaus puolimo priežastį

Nuotr.: BNS

Manto Kalniečio ir Jono Valančiūno duetas mačo pabaigoje kėlė sirgalius iš vietų, kai du gražuoliai dėjimai įrėmino Lietuvos rinktinės pergalę prieš Venesuelą 76:65. Tačiau pirmasis olimpinės atrankos mūšis Dariui Maskoliūnui turėjo sukelti nemažai apmąstymų.

Kai Marius Grigonis antrojo kėlinio pabaigoje lipo ant „Žalgirio“ arenos parketo, iš tribūnų sklido ne plojimai, o nejauki tyla. Lyg tyčia, simboliškai nuaidėjo „Ant kalno mūrai“ fragmentas su sintezatorių efektu. Tokie vaizdiniai gerai iliustravo neįkvepiančias lenktynes su Venesuelos rinktine. Prieš pertrauką COVID-19 iššūkių nukankinti svečiai iš tolimosios Venesuelos lipo šeimininkams ant kulnų 28:28.

„Tai kur esi?!” – derinyje reikiamame šone neišvydęs Eimanto Bendžiaus, Mantas Kalnietis užrėkė taip, kad nubausti turėjo pasijausti ir tribūnose sėdėję žiūrovai.

Lietuvos rinktinei prireikė nemažai laiko užsikurti pirmosiose olimpinės atrankos Kaune rungtynėse.

Tačiau Bendžių sudrausminęs Kalnietis iškart kitoje atakoje pataikė iš toli. Vėliau atsisėdęs suolo gale kapitonas pirmas kilo iš savo vietos pasidžiaugti su žiūrovais taikliu Eimanto tritaškiu. Ir jis buvo pirmas pripuolęs pasveikinti Bendžiaus per minutės pertraukėlę.

Lietuviai tik trečiojo kėlinio pabaigoje pirmą kartą įgijo dviženklę persvarą (51:41). Bet laiku suėmę save į rankas mačo finišo tiesiojoje, iš nervingo susitikimo ištrūko su pergale.

„Kaip ir tikėjomės, pirmosios rungtynės namuose prie savų žiūrovų dažniausiai būna nervingos. Kažkur perskubėjome, pasikarščiavome. Gerai, kad laimėjome, tačiau nežaidėme gerai. Turime daug dalykų, kuriuos reikia taisyti. Kitose rungtynėse tikiuosi matyti kur kas geresnį vaizdą“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Maskoliūnas.

– Kur labiausiai klimpo Lietuvos rinktinė?

– Gynyboje vaizdas nebuvo blogas. Jie pradėjo rungtynes su sunkiais metimais beveik iš vidurio. Keli metimai buvo tikrai sunkūs... 28 praleisti taškai iki pertraukos gan neblogai. Bet puolime buvome tragiški. Forsavome žaidimą pametę galvas. Prametėme daug laisvų metimų... Manau, kad viskas susideda daugiausiai į pirmųjų rungtynių jaudulį. Venesueliečiai paspaudė mūsų gynėjus ir priėmėme ne geriausius sprendimus. Po pertraukos, kai pataikėme, žaidimas pasidarė lengvesnis.

– Minėjote apie pamestas galvas. Kurie žaidėjai tuo sunkiausius metu padėjo sukontroliuoti situaciją?

– Nenorėčiau išskirti vieno. Nors gal galiu... Mums labai patiko, kaip Lukas draskė, kaip jis žaidė gynyboje ir kokį kontaktą davė. Statistikoje to nesimato, bet jis buvo toks, su kuriuo aikštėje jautiesi ramiau. Kiek išmetėme laisvų tritaškių? Didžiąja dalimi nurašau ant to, kad truputį nesusitvarkėme su jauduliu ir nervais. Būtų buvęs visai kitas žaidimas... Bet momentais tiek Mantas gerai atrodė, momentais Rokas gerai vadovavo komandai. Mantas po to paėmė galą į savo rankas... Sunku išskirti, bet Luką išskyriau todėl, jog jis tiek puolime, tiek gynyboje draskė ir gerai gynėsi. Vertas pagyrimo.

– Kaip manote, kodėl Mariui Grigoniui iki pabaigos taip sunkiai klostėsi rungtynės?

– Marius yra tas žaidėjas, iš kurio laukčiau mažiausiai nervingumo. Jis kaip tik yra toks, kuris visada pasiruošęs. Jis visada pasiruošęs žaisti, draskyti. Bet šiandien pirmas jo išėjimas buvo... Iš per didelio noro atsirado tos klaidos. Bet jis taip žaidžia. Mes jam rodysime, koreguosime, klaidų per daug. Tačiau agresyvumas, noras – viskas turi likti taip, kaip pas Marių ir yra. Dėl to jis ir yra tokio lygio žaidėjas.

– Arnas Butkevičius trečio kėlinio pabaigoje išėjo į aikštę ir įnešė energijos. Kaip vertinate jo pasirodymą, kuris galbūt neatsispindi statistikos protokole?

– Tie dalykai, kurie neatsispindi statistikoje, tikrai neliko pastebėti mūsų. Keli kamuolio pametimai, jis visada gerai padeda, eina ant kamuolio. Gera energija ir geras išėjimas, nors ir vėlyvas – šaunuolis. Mes laukiame iš jo geros energijos ir gynybos.

– Varžovai labai agresyviai atakavo Joną Valančiūną. Ar turite tam paruošę atsakomųjų planų?

– Variantų yra ir kitokių. Mes tuos variantus bandėme ir per draugiškas rungtynes. Bet su Domantu ta pati gynyba atrodė visai kitaip. Jis truputį mobilesnis ir šiek tiek aukščiau pasitikdavo gynėją. Tada viskas veikė puikiai. Taip, momentais ir Jonas turėjo būti aukščiau, ir daugiau kontakto reikėjo iš gynėjų. Bet faktas, kad momentais atrodėme nelabai gražiai.