Su „Žalgiriu“ atsisveikinantis Javtokas: „LKF matau spragų“

Anonimas

deja klisemis pasnekejo. kelti treneriu kvalifikacija cool, bet kaip? koks butu tas planas. plius aš manau LT treneriai pakankamai kvalifikuoti, ka parodo vaiku ir jaunimo rinktinių rezultatai, kur is tokios mazos populiacijos visada buna konkurencingos komandos. beda yra perėjimas is jaunimo i suaugusiu lygi, nors dabar lygtais geriau. kita bėda, vaiku žaidėjų skilsu neturėjimas išskyrus metimą, bet cia lygtais jau sprendžiama, nors dar konkrečiu rezultatų nėra. o del moterų, tai ka pasake visiškas oras. faktas kad dugnas, bet beda yra tame, kad merginos nenori buti krepšininkėmis, geriau instagrame post\'ins, ar "dizaineres" ar modeliai-šokėjos bus. LT populiacija zenkliai sumažėjo per 30 metu, o moteru krepšinis niekada nebuvo populiarus sportas, ir dar yra visokių kitu veiklų vaikams dabar, tai natūralu kad dugnas. cia turi buti esmines sporto strategijos pertvarkos kaip daugiau vaiku įtraukti į sportą nuo ankstyvo amžiaus, ne vien tik apie moterų krepšinį snekam. buvo paveldėta tarybine sporto metodika, savo laiku ji veikė, bet kiti laikai, kitokie ir zmones, kas veike anskciau dabar nebeveikia. ir toks javtokas nepritrauks daugiau merginų sportuoti krepšinio, o kas dar šiandien dirba moterų krepšinyje, tas dirba iš idėjos, nes ten tik idėja ir beliko, tai jie tikrai atiduoda širdį. tiesiog tų vaikų nėra, ir vaikai kitokie, turi daugiau nuomonių ir norų, tai ir rezultatai tokie. bet kokiam sportui reikia masiškumo jei nori ryskiu rezultatų, kitiap bus tik pavieniai rezultatai, bet krepsinis komandinis sportas, tai tie pavieniai nieko nelemia. o javtokas, kad susidejo su jakilaiciu, tai is karto didelis minusas, nes būtent retorika kokia sneka robke tokia, kaip tokio pizdavoto lt zurnalisto jakilaicio.